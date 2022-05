Penjilat dan Budak: Kekaisaran AS Kebal terhadap Saran Apa pun yang Mungkin Menyelamatkannya

US President Joe Biden listens as Defense Secretary Lloyd Austin

IslamTimes - Kekaisaran AS mengerahkan segala upaya untuk mencegah kehancurannya sendiri: neo-Nazi, perang proksi, agitpropnya yang menakutkan -- tetap saja, dia tidak bisa lepas dari tulisan di dinding, menurut seorang analis dan penulis politik Amerika.

Daniel Patrick Welch membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Kamis (5/5) saat mengomentari sebuah laporan yang mengatakan dua bulan setelah peringatan bahwa Beijing tampaknya siap untuk membantu Rusia dalam perjuangannya melawan Ukraina.Laporan Reuters mengutip pejabat AS yang mengatakan mereka belum mendeteksi dukungan militer dan ekonomi China secara terbuka, sebuah perkembangan yang disambut baik dalam hubungan AS-China yang tegang.Para pejabat mengatakan kepada kantor berita dalam beberapa hari terakhir mereka tetap waspada tentang dukungan lama China untuk Rusia secara umum, tetapi dukungan militer dan ekonomi yang mereka khawatirkan belum terjadi, setidaknya untuk saat ini."Kami belum melihat RRT memberikan dukungan militer langsung untuk perang Rusia di Ukraina atau terlibat dalam upaya sistematis untuk membantu Rusia menghindari sanksi kami," kata seorang pejabat pemerintahan Biden kepada Reuters, merujuk pada Republik Rakyat China."Kami terus memantau RRC dan negara lain mana pun yang mungkin memberikan dukungan kepada Rusia atau menghindari sanksi AS dan mitra."Welch berkata, "'pejabat AS' adalah tag yang digunakan oleh Reuters dan lainnya ketika sumber mereka terlalu pintar untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sebenarnya mereka katakan."“Ini juga merupakan cara untuk menyelipkan berbagai hal ke dalam siklus berita, seperti balon percobaan, tanpa terlalu mementingkan mereka dan melihat bagaimana hasilnya. Semua ini dengan 'mengekspresikan kelegaan' atas pengekangan China di Ukraina berbau taktik ini, ”tambahnya.“Tetapi bahkan tanpa nama, itu menakjubkan untuk apa yang tidak dikatakan, tetapi dibiarkan terbentang di depan mata. Saya selalu kagum—atau marah dan geli—dengan asumsi yang diungkapkan orang-orang ini tanpa bermaksud. Mereka 'lega' bahwa China telah 'mengindahkan peringatan mereka' untuk tidak terlalu mendukung Rusia vis a vis Ukraina. Rupanya, sampai saat senjata EMP China benar-benar melumpuhkan armada angkatan laut Barat dalam satu gerakan atau mengambil ICBM AS dari langit, AS bebas untuk melanjutkan misi globocidalnya seolah-olah semua orang setuju dan menyukai apa yang mereka lakukan. ," dia telah menyatakan.“Ini adalah bentuk pemikiran yang sangat aneh dan jelas berbahaya. Jenis seperti penyimpangan ekstrim dari dongeng tiga monyet. Tapi bukannya tidak melihat, mendengar atau berbicara (jahat atau sebaliknya), para penghasut perang tidak memiliki indra sama sekali untuk menyelamatkan penggunaan tangan yang memegang tongkat yang mereka gunakan untuk mengalahkan dunia agar tunduk,” katanya.“Tidak, mereka tampaknya bahkan tidak menyadari masukan apa pun selain dari penjilat dan budak, dan tidak ada anak kecil di sela-sela yang berteriak bahwa Kaisar tidak memiliki pakaian—atau seolah-olah, perisai rudal yang tidak bisa ditembus,” dia dikatakan.“Bukan karena kurang berusaha, tentu saja. Orang China cukup masuk akal dan dapat diprediksi ... yah, orang China, menjadi sangat malas tentang hal itu. Menjelang perjalanan Joltin Joe ke Asia, China sangat berhati-hati untuk tidak memamerkan dukungannya kepada Rusia dengan melakukan sesuatu yang lebih dari yang telah dilakukannya. 'Pejabat AS' dengan bodohnya memilih untuk menafsirkan ini sebagai persetujuan, atau lebih buruk, 'mengindahkan peringatan mereka,'” katanya.AS-lah yang mengabaikan peringatan atas risiko mereka, Welch bersikeras: “Sebaliknya, China telah sepenuhnya jelas dan eksplisit tentang dukungannya untuk Rusia, tidak hanya di Ukraina, di mana mereka menyalahkan NATO, AS, dan kolektif Barat. , tetapi bergerak maju dalam pembongkaran yang diperlukan dari kerangka kekaisaran yang dipimpin barat. CGTN baru saja menerbitkan editorial tentang kemunduran AS dan Inggris; Xi dan Putin telah bersama-sama berbicara tentang masalah ini.”"Seorang pengamat biasa mungkin telah memperhatikan bahwa mereka benar-benar jelas karena mereka mengawali pernyataan mereka dengan mengatakan KAMI SEPENUHNYA JELAS," kata analis.Welch melanjutkan dengan menunjukkan bahwa orang Amerika tidak mengubah perilaku mereka meskipun ada konsekuensi yang jelas. "Tidak. Bukan 'pejabat AS,' yang tidak bisa melihat narasi konyol mereka sendiri runtuh tepat di depan mata mereka."“Mereka merasa nyaman dengan cara berpikir lama mereka bahwa mereka menguasai dunia dan karenanya semua orang menyukai mereka. Bahasa mereka memberi mereka pergi. Beberapa kantong gas dari Rand Corporation baru-baru ini melampiaskan ledakan helium di Fox News: Dimulai dengan 'Pakistan selalu menjadi masalah,' itu menurun dari sana. Dalam pandangan dunia glaukoma orang-orang ini, sama sekali tidak ada yang memiliki hak pilihan, kedaulatan, atau kekuatan untuk menantang aturan mereka. Lagi-lagi dengan monyet,” guraunya.“Mereka baik-baik saja selama mereka tetap berada di dalam gelembung mereka, menggertak, menyuap dan membeli suara simbolis terbaru mereka di PBB, atau meyakinkan orang Eropa yang ingin bunuh diri secara ekonomi untuk mandi hanya dari bak cuci untuk 'menempelkannya pada Putin' sementara biaya pemanasan rumah mereka tiga kali lipat,” katanya, menggesek kampanye iklan konservasi yang sekarang lazim di Eropa.Jika ada yang ragu tentang konspirasi perubahan rezim AS, video ini harus menghilangkan semua keraguan mengapa PM & pemerintahannya yang terpilih secara demokratis dihapus. Jelas AS menginginkan boneka yang patuh sebagai PM yang tidak akan membiarkan Pak memilih netralitas dalam perang Eropa; pic.twitter.com/rqFW8yQRvZ— Imran Khan (@ImranKhanPTI) 2 Mei 2022"Tapi tentu saja, tidak ada kebohongan yang hidup selamanya," lanjut Welch. "China tidak sempurna atau waskita. Tapi mereka bukan apa-apa jika tidak sabar. Kekaisaran Kebohongan hanya memiliki persediaan yang baik, yang memiliki persediaan tak terbatas. Dunia, cacing, dan gelombang sejarah semuanya berubah (pada gilirannya).Paus—Paus, karena menangis dengan keras!—baru-baru ini bergabung dengan paduan suara dari mereka yang melihat NATO telah memprovokasi intervensi Rusia, yang tampak 180 dari hanya beberapa minggu yang lalu. Bulan lalu dia memberkati bendera Ukraina yang diduga berasal dari Bucha, dalam kebangkitan ritual Blutfahne yang akan membuat pendahulunya Pius XII merasa ngeri," tambahnya, mengacu pada tradisi "Bendera Darah" Hitler dari pesta 1923 Munich 'Beer Hall Putsch, yang menjadi salah satu simbol NSDAP yang paling dihormati.“Ketika mereka mendapatkan beberapa detail dari jenderal Kanada yang mereka gali dari tanah di Azovstal, gambar akan menjadi fokus yang lebih tajam ketika potongan-potongan itu bersatu dan debu mengendap. Ini selalu hanya lebih dari perang perubahan rezim AS yang tak ada habisnya, menggunakan proksi, termasuk neo-Nazi, penelitian senjata biologis, karya propaganda kebanggaan mereka tentu saja --- pada dasarnya apa pun yang bisa mereka dapatkan - semuanya untuk mencegah kematian mereka yang tak terhindarkan. China bisa menunggu, dan kami bersamanya. Dengan asumsi kita bertahan,” tutup Welch.[IT/r]