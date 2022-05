Kepala US STRATCOM Keluarkan Peringatan Nuklir

IslamTimes - Kepala pasukan nuklir Amerika telah membunyikan alarm di Kongres, menunjukkan bahwa kemampuan Washington untuk mencegah serangan oleh saingannya mungkin kurang di tengah ancaman dari Rusia dan peningkatan pesat persenjataan strategis China.

“Kita menghadapi dinamika pencegahan krisis sekarang yang hanya beberapa kali kami lihat dalam sejarah bangsa kita,” kata Kepala Komando Strategis AS (STRATCOM) Laksamana Charles Richard pada hari Rabu (4/5) dalam sidang Senat. Dia mengulangi keprihatinan atas "dinamika pencegahan tiga pihak," yang dia memperingatkan anggota parlemen pada bulan Maret, mengutip krisis Ukraina.“Bangsa dan sekutu kita tidak menghadapi krisis seperti invasi Rusia ke Ukraina selama lebih dari 30 tahun,” kata Richard. “Presiden [Vladimir] Putin secara bersamaan menginvasi negara berdaulat sambil menggunakan ancaman nuklir terselubung untuk mencegah intervensi AS dan NATO.”Sementara itu, para pemimpin China “mengawasi perang di Ukraina dengan cermat dan kemungkinan akan menggunakan paksaan nuklir untuk keuntungan mereka di masa depan,” kata laksamana itu. “Tujuan mereka adalah untuk mencapai kemampuan militer untuk menyatukan kembali Taiwan pada tahun 2027 jika tidak lebih cepat.”Richard telah berulang kali memperingatkan penumpukan nuklir China dan menyerukan pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk mempertimbangkan kembali pendanaan pengembangan yang diusulkan, rudal jelajah berkemampuan nuklir hasil rendah yang dapat diluncurkan dari kapal selam. Dia mengulangi permintaan itu pada hari Rabu (4/5), mengatakan krisis Ukraina menambah urgensi untuk meningkatkan pencegahan nuklir.Perang di Ukraina dan lintasan nuklir China – terobosan strategis mereka – menunjukkan bahwa kita memiliki celah pencegahan dan jaminan terhadap ancaman pekerjaan nuklir yang terbatas, ”kata Richard. Dia menambahkan bahwa kekuatan nuklir adalah "dasar" dari kapasitas AS untuk mencegah serangan.Biden telah mengusulkan peningkatan $30 miliar dalam pengeluaran pertahanan AS, menjadi $813 miliar, terlepas dari kenyataan bahwa Washington telah menghabiskan sisa dari gabungan 10 anggaran militer terbesar di dunia. Proposal tersebut mencakup peningkatan dana 92% untuk European Deterrence Initiative, menjadi $6,9 miliar.Komandan STRATCOM mengatakan kekurangan anggaran atau penundaan pembangunan lebih lanjut akan memiliki “konsekuensi operasional.” Dia menambahkan, “Penundaan program senjata telah mendorong kami melewati titik di mana dimungkinkan untuk sepenuhnya mengurangi risiko operasional. Dalam beberapa kasus, kami hanya tinggal menilai kerusakan pada alat pencegah kami.”[IT/r]