Pentagon Bantah Membantu Ukraina 'Menargetkan' Jenderal Rusia

IslamTimes - Departemen Pertahanan AS pada Kamis (4/4) membantah bahwa pihaknya memberikan informasi intelijen tentang lokasi jenderal Rusia di medan perang sehingga pasukan Ukraina dapat membunuh mereka.

Bereaksi terhadap laporan New York Times yang eksplosif tentang dukungan AS untuk militer Ukraina, Juru Bicara Pentagon John Kirby mengatakan memang benar bahwa Amerika Serikat memasok pasukan Kyiv dengan intelijen militer "untuk membantu Ukraina mempertahankan negara mereka."“Kami tidak memberikan informasi intelijen tentang lokasi pemimpin militer senior di medan perang atau berpartisipasi dalam keputusan penargetan militer Ukraina,” kata Kirby.Dalam pengungkapan terpisah, media AS melaporkan Kamis malam bahwa Amerika Serikat telah berbagi informasi intelijen yang membantu Ukraina menenggelamkan kapal perang Rusia Moskva bulan lalu.Namun, seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada AFP bahwa Amerika Serikat tidak "memberikan informasi penargetan khusus pada kapal-kapal."“Kami memang menyediakan berbagai intelijen untuk membantu Ukraina memahami ancaman yang ditimbulkan oleh kapal-kapal Rusia di Laut Hitam dan untuk membantu mereka bersiap menghadapi potensi serangan berbasis laut,” kata pejabat itu.Dalam sebuah cerita yang pertama kali diterbitkan oleh NBC, pejabat anonim mengatakan Ukraina bertanya kepada Washington tentang sebuah kapal yang berlayar di Laut Hitam, yang lokasinya dibantu konfirmasi oleh Amerika Serikat, selain mengidentifikasinya sebagai Moskva.Namun, Amerika Serikat tidak tahu bahwa Ukraina akan menargetkan kapal andalannya, kata para pejabat yang dikutip oleh NBC.[IT/r]