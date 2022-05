Iran Akan Tingkatkan Produksi Gas di South Pars Fase 11

IslamTimes - Seorang pejabat Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) mengungkapkan bahwa Fase 11 Lapangan Gas Pars Selatan diharapkan menghasilkan 14 juta meter kubik gas per hari pada akhir tahun kalender Persia saat ini (20 Maret 2023).

Menurut IRNA, Karim Zobeidi, direktur perencanaan perusahaan NIOC, mengatakan salah satu prioritas utama Kementerian Perminyakan adalah memastikan pasokan gas yang memadai sepanjang musim dingin.“Peningkatan produksi dari ladang minyak bersama di wilayah Karun Barat merupakan prioritas bagi pemerintahan,” kata Zobeidi, seraya menambahkan bahwa pada akhir tahun kalender Iran saat ini, produksi dari fase pertama ladang minyak Azadegan Selatan juga harus mencapai 220.000 barel per hari.“Tahun ini, tiga kereta kilang terakhir di Fase 14 South Pars akan diaktifkan,” katanya.Menurut pejabat itu, South Pars fase 22 hingga 24 juga akan beroperasi penuh.Iran sebelumnya telah melakukan pengembangan proyek fase 11 kepada konsorsium yang terdiri dari Total Prancis, China National Petroleum Corporation (CNPC), dan Petropars yang merupakan anak perusahaan NIOC, namun Total dan CNPCI menarik diri dari proyek pada 2019 karena sanksi AS.Saat ini, Petropars sedang mengembangkan proyek fase 11 setelah mitranya keluar dari kontrak.Operasi pemboran sumur pertama tahap tersebut secara resmi dimulai pada Desember 2020. Pada tahap awal produksi, output dari tahap ini akan mencapai 500 juta kaki kubik (setara dengan 14 juta meter kubik) per hari.Kembali pada bulan Januari, direktur pelaksana Petropars Company telah mengumumkan implementasi dua kontrak baru per 22 Desember 2021, untuk mempercepat pengembangan fase tersebut.Menurut Hamid-Reza Masoudi, kesepakatan tersebut berkaitan dengan pembangunan pipa lepas pantai serta pemasangan platform SDP11B fase.South Pars adalah ladang gas terbesar di dunia, meliputi area seluas 3.700 kilometer persegi di perairan teritorial Iran.Ladang raksasa itu diperkirakan mengandung sejumlah besar gas alam, menyumbang sekitar delapan persen dari cadangan dunia, dan sekitar 18 miliar barel kondensat. Lapangan dibagi menjadi 24 fase standar.[IT/r]