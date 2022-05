Analis: Perang AS Tidak Pernah Karena Alasan Kemanusiaan

Pasukan AS di Irak (PressTV).

Islam Times - Seorang analis dan aktivis politik Amerika mengatakan perang AS tidak dilancarkan untuk alasan kemanusiaan seperti klaim yang ada, tapi untuk membangun senjata dan meningkatkan keuntungan Wall Street.

“AS tidak melakukan intervensi di negara mana pun karena alasan kemanusiaan,” kata Myles Hoenig seperti dilaporkan Press TV pada hari Jumat.“Di Irak, hati Amerika meleleh ketika seorang perawat menggambarkan bagaimana pasukan Irak melemparkan bayi ke lantai dari inkubator mereka. 'Perawat Nayirah' menceritakan kisah menarik yang sama kredibelnya dengan pidato Colin Powell di PBB yang mengubah arus dukungan untuk perang Bush Junior di Irak. Satu-satunya masalah adalah bahwa keduanya didasarkan pada kebohongan. Perawat Nayirah tidak diidentifikasi sebagai putri duta besar Kuwait untuk AS,” katanya.“Meskipun Muammar Gaddafi berbicara tentang memburu musuhnya 'rumah demi rumah, gang demi gang, orang demi orang', tindakan NATO jelas merupakan salah satu perubahan rezim, bukan kemanusiaan. Mereka menyerang pasukannya di Sirte, basis dukungan Gaddafi, bukan di tempat dugaan kekejaman terjadi. Faktanya, baik Menteri Pertahanan Gates maupun Laksamana Mullen tidak dapat mengkonfirmasi tindakan seperti itu oleh Khadafi,” katanya.“Hampir semua intervensi AS adalah untuk perubahan rezim, tidak pernah untuk melindungi orang-orang yang mereka klaim ditindas. Negroponte memiliki regu kematiannya di Honduras dan Irak. Presiden Jean-Bertrand Aristide, presiden pertama Haiti yang terpilih secara demokratis, diculik dengan piyamanya oleh pasukan Colin Powell. Serangan gas di Douma seharusnya menjadi garis merah bagi Obama, sampai dia mengetahui, dan memperhatikan, fakta bahwa itu tidak dapat diverifikasi sebagai berasal dari Bashar al-Assad Suriah. Bahkan sampai hari ini, Assad diidentifikasi oleh pers Amerika sebagai orang yang meracuni rakyatnya sendiri, ketika OPCW menolak klaim ini, kemudian menariknya kembali dan menyensor penyelidik langsung atas permintaan AS,” katanya.“Jadi pertanyaannya adalah mengapa intervensi ini terjadi? Presiden Manuel Zelaya dari Honduras digulingkan karena dia ingin menulis ulang Konstitusi yang mendapat dukungan rakyat yang sangat besar. Konstitusi saat ini ditulis selama tahun-tahun Reagan ketika semua kekuasaan berada di tangan elit ekonomi. Lawannya mengendalikan Mahkamah Agung dan militer dan mencegah referendum berlangsung. Itu tidak mengikat, lebih ke menunjukkan dukungan untuk itu,” katanya.“Penculikan Aristide dan kudeta militer, yang didukung oleh AS, tidak dapat dihindari. Dia adalah suara untuk rakyat. Banyak bisnis, terutama industri tekstil yang berbasis di AS, tidak menginginkan kenaikan upah minimum yang remeh atau kondisi kerja yang lebih baik yang akan merugikan pendapatan mereka,” tutup Hoenig.[IT/AR]