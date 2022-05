Krisis Kelaparan Mendorong Orang Amerika Pindah ke Kota yang lebih Murah

Rakkosong di alah satu toko makanan di AS (PressTV).

Islam Times - Kerawanan pangan di tengah melonjaknya harga produk dan perumahan di Amerika Serikat telah menjadi masalah utama bagi banyak orang Amerika.

Mengutip CNN, Press TV melaporkan bahwa tidak hanya warga AS tapi juga bank makanan yang bertanggung jawab untuk memberi makan orang Amerika yang miskin terkena dampak kekurangan makanan."Kami dalam bahaya kehabisan makanan," kata Vince Hall, kepala hubungan pemerintah Feeding America.Laporan sebelumnya mengindikasikan bahwa inflasi harga konsumen AS telah mencapai level tertinggi baru dalam 40 tahun di bulan Maret, mendorong naiknya harga makanan dan gas.Menurut data pemerintah AS, daging meningkat hampir 15 persen, susu 13,3 persen, telur 11,2 persen, buah-buahan segar 10 persen, nasi 8,6 persen, dan roti 7,1 persen.Pada akhir Maret, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, harga "makanan di rumah" 10 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya, kenaikan terbesar sejak 1981.Hall memperingatkan bahwa Amerika saat ini menghadapi krisis pangan besar."Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mencegah krisis kelaparan besar."Meningkatnya kesulitan ekonomi hidup di kota-kota besar telah mendorong banyak orang Amerika untuk pindah ke kota-kota kecil di mana biaya hidup, perumahan khususnya, lebih rendah.Menurut data dari perusahaan pemindahan dan penyimpanan Pods yang dikutip oleh The Hill, orang Amerika berpindah dari kota-kota besar seperti Chicago, Los Angeles, dan Washington DC ke negara bagian tenggara seperti Florida, Carolina Utara, Carolina Selatan, Tennessee, dan Georgia di mana harga rumah secara historis lebih rendah. Perusahaan itu melaporkan enam kota Florida dalam daftar 20 kota teratas yang menjadi tujuan pindah pada tahun 2021.Namun, pejabat Florida sudah mengeluhkan kekurangan makanan di Negara Bagian Sunshine."Saya berkata kepada kru di gudang, 'Apakah ini nyata? Apakah rak ini benar-benar kosong?'” kata Justine Burke, wakil presiden pemasaran di Metropolitan Ministries, seperti dikutip oleh Tampa Bay Times pada hari Jumat.Burke, yang pada akhir April mengunjungi sebuah gudang tempat badan amal yang berbasis di Tampa menyimpan makanan untuk ratusan ribu makanan yang didistribusikan, mengatakan dia tidak percaya betapa kosongnya itu. Pemandangan itu adalah gejala tingginya harga bahan makanan.Dia mengatakan permintaan dari orang-orang untuk bantuan makanan, perumahan, sewa dan utilitas telah naik 500 persen sejak musim gugur lalu.Dalam hal ini, Thomas Mantz, presiden dan CEO Feeding Tampa Bay, mengatakan organisasi memperkirakan ada sebanyak 1 juta penduduk rawan pangan di wilayah mereka.Bukan hanya harga bahan makanan yang mendorong orang ke dalam kerawanan pangan, bank makanan mencatat. Kenaikan biaya bensin pada bulan Maret adalah faktor lain. Namun, ketika keluarga dipaksa untuk memilih pengeluaran apa yang harus dipotong, pemotongan bantuan ke bank makanan sering kali didahulukan.Sean Snaith, direktur Institut Peramalan Ekonomi Universitas Central Florida, mengaitkan krisis pangan saat ini di Amerika Serikat dengan kenaikan harga gas, diperburuk oleh masalah dalam rantai pasokan.Snaith mengatakan AS belum pulih dari masalah yang ditimbulkan oleh pandemi COVID. Itu di atas krisis-krisis lain yang membuat pasar makanan umumnya bergejolak, seperti kekeringan (seperti yang terjadi di seluruh Amerika akhir-akhir ini) dan perang (seperti yang terjadi di Ukraina), katanya.[IT/AR]