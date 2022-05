Biden pada Intelijen: Hentikan Pembocoran tentang Berbagi Data dengan Ukraina

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah mengatakan kepada pejabat intelijen senior bahwa kebocoran tentang dugaan berbagi intelijen dengan Ukraina harus dihentikan karena mereka "mengalihkan" dari tujuannya, NBC News melaporkan pada hari Jumat (6/5) di tengah serangan militer Rusia yang sedang berlangsung.

Selama percakapan telepon dengan Direktur CIA William Burns, Direktur Intelijen Nasional Avril Haines dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Biden memuji pekerjaan badan intelijen tetapi menekankan bahwa pengungkapan itu kontraproduktif dan harus dihentikan, kata outlet tersebut, mengutip dua pejabat administrasi yang tidak disebutkan namanya.Laporan NBC muncul sehari setelah beberapa media Amerika mengklaim bahwa data yang disediakan AS telah memungkinkan pasukan Ukraina untuk menyerang kapal utama Laut Hitam Rusia 'Moskva' di lepas pantai Odessa bulan lalu. Juru bicara Pentagon John Kirby membantah laporan ini, dengan mengatakan "Ukraina memiliki kemampuan intelijen mereka sendiri untuk melacak dan menargetkan kapal angkatan laut Rusia, seperti yang mereka lakukan dalam kasus ini." Rusia bersikeras bahwa kapal penjelajah rudalnya tidak diserang, tetapi tenggelam pada 14 April setelah kebakaran yang terjadi di kapal menyebabkan amunisi meledak.Pada hari Rabu, New York Times melaporkan bahwa AS telah memberikan data intelijen kepada Kiev yang memungkinkan militer Ukraina untuk menargetkan dan membunuh banyak jenderal Rusia. Laporan ini dibantah oleh Kirby, yang pada saat yang sama mengakui bahwa berbagi “intelijen medan perang untuk membantu Ukraina mempertahankan negara mereka” adalah bagian dari bantuan yang diberikan oleh Washington ke Kiev.Pekan lalu, NBC mengungkapkan bahwa AS telah memberi Ukraina data "hampir real-time" yang diduga membantunya menembak jatuh sebuah pesawat angkut Rusia yang membawa "ratusan tentara." Mengomentari laporan ini, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih hanya akan menyatakan bahwa AS “secara teratur memberikan intelijen yang terperinci dan tepat waktu kepada Ukraina di medan perang untuk membantu mereka mempertahankan negara mereka dari agresi Rusia dan akan terus melakukannya. ”Pada 5 Mei, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa pihak berwenang Rusia mengetahui bahwa AS, Inggris, dan NATO “secara permanen” mengirimkan data intelijen dan data lainnya ke Kiev.“Seiring dengan aliran senjata yang dikirim oleh negara dan aliansi yang sama ke Ukraina, semua tindakan ini tidak berkontribusi pada penyelesaian cepat operasi, tetapi pada saat yang sama mereka tidak dapat menghalangi pencapaian tujuan yang ditetapkan selama operasi militer khusus,” klaim Peskov.Beberapa mantan pejabat intelijen dan pemerintah AS turun ke media sosial untuk meminta pemerintahan Biden berhenti berbicara kepada pers tentang masalah intelijen.[IT/r]