Para Ahli Memperingatkan Situasi Masih Tidak Menguntungkan bagi Warga Suriah untuk Kembali ke Rumah di tengah Desakan Repatriasi Turki

IslamTimes - Sementara Turki telah mengumumkan rencana pemulangan sekitar satu juta pengungsi Suriah ke tanah air mereka, para ahli pengungsi memperingatkan bahwa kondisi keamanan saat ini di negara Arab yang dilanda konflik tidak kondusif bagi para pencari suaka untuk membangun kembali kehidupan mereka.

Peringatan itu dikeluarkan setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki sedang membangun rumah dan fasilitas umum di beberapa bagian Suriah yang dikuasai oleh militan dukungan Turki untuk mendukung rencana baru mendorong pemulangan "sukarela" satu juta pengungsi Suriah.Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah Turki akan berusaha untuk mengakomodasi warga Suriah di 100.000 rumah di provinsi Idlib, Suriah utara yang dikuasai militan.Membuat pernyataan dalam pesan video pada hari Selasa, Erdogan mengklaim bahwa sekitar 500.000 warga Suriah telah kembali ke "daerah aman" di negara asal mereka dalam beberapa tahun terakhir."Masih ada bentrokan di beberapa bagian utara Suriah, dan tidak menguntungkan bagi warga Suriah untuk kembali pada saat ini," Metin Corabatir, seorang ahli masalah pengungsi, memperingatkan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita resmi China Xinhua.Para ahli juga mengatakan sentimen anti-pengungsi tinggi di Turki, yang saat ini menampung 3,7 juta pengungsi Suriah dan 1,7 juta warga negara asing lainnya.Turki juga berada dalam cengkeraman krisis ekonomi karena harga konsumen naik ke tingkat tahunan hampir 70 persen pada April, tertinggi dalam lebih dari dua dekade.“Sejak awal kesulitan ekonomi Turki pada tahun 2018 ada penentangan yang intensif terhadap warga Suriah, orang-orang percaya bahwa kami merampok pekerjaan dan kekayaan mereka,” Wahid, seorang pengungsi Suriah berusia 34 tahun yang tidak ingin nama keluarganya disebutkan. diungkapkan, kepada Xinhua.Menggarisbawahi bahwa tidak ada keluarga dekatnya yang mengambil langkah untuk kembali ke Suriah, Wahid mengatakan dia ingin kembali tetapi tidak dapat melihat masa depan yang aman bagi keluarganya di tanah airnya.Suriah telah dicengkeram oleh militansi yang disponsori asing sejak 2011.Selain itu, Turki telah melakukan serangan terhadap tetangga bagian utara Suriah sejak 2016 dengan dalih melawan militan Kurdi yang dikenal sebagai Unit Perlindungan Rakyat (YPG). Ankara mengaitkan YPG dengan militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).Sejauh ini, mereka telah mengerahkan ribuan tentara di daerah-daerah, yang telah dikecam Damaskus sebagai, pelanggaran langsung terhadap kedaulatannya.Turki, bersama dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, telah menyatakan PKK sebagai kelompok teroris dan melarangnya. Kelompok militan telah mencari wilayah otonomi Kurdi sejak 1984.Lebih dari 40.000 orang telah tewas selama konflik tiga dekade antara Turki dan kelompok militan yang mencari otonomi.Dubes AS untuk PBB Tunda Kunjungan ke Perbatasan Suriah-TurkiMisi AS untuk PBB mengatakan pada hari Sabtu bahwa Linda Thomas-Greenfield, duta besar AS untuk badan internasional, menunda kunjungan yang direncanakan ke perbatasan Suriah-Turki untuk bertemu dengan pengungsi Suriah dan organisasi kemanusiaan yang mendukung mereka.Thomas-Greenfield juga seharusnya mengunjungi penyeberangan perbatasan Bab al-Hawa, yang merupakan satu-satunya penyeberangan dari Turki ke Suriah yang memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.Misi AS, bagaimanapun, mengatakan bahwa duta besar akan melakukan perjalanan ke Brussel, Belgia, minggu depan untuk konferensi Uni Eropa tentang masa depan Suriah.[IT/r]