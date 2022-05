MEP: Sanksi Rusia 'Tidak Berhasil' 

IslamTimes - Embargo minyak Rusia tidak akan menghentikan perang atau menyelamatkan nyawa di Ukraina, kata anggota Parlemen Eropa dari Irlandia, Clare Daly.

Anggota Parlemen Eropa Clare Daly mengatakan bahwa embargo minyak Rusia tidak akan menyelamatkan nyawa Ukraina“Bukan karena saya kasihan pada Rusia, bukan karena saya dalam daftar gaji Putin, tetapi karena sanksi tidak berhasil. Mereka tidak pernah menghentikan perang,” kata Daly dalam pidatonya pada hari Jumat (6/5), seperti dikutip dari Irish Independent.Daly, yang merupakan anggota dari sayap kiri Partai Independen 4 Perubahan, berpendapat bahwa “tidak ada satu pun nyawa Ukraina yang akan diselamatkan” oleh embargo UE terhadap minyak Rusia.“Jika Eropa tidak membelinya, orang lain yang akan membelinya. Rakyat biasa di Eropa akan membayar harga itu.”Uni Eropa mengusulkan minggu ini untuk menghapus minyak Rusia pada akhir tahun ini. Brussels dilaporkan telah mengukir pengecualian untuk Hongaria dan Slovakia, yang ekonominya sangat bergantung pada pasokan energi Rusia.Daly mengatakan Rusia “dengan tegas” memikul tanggung jawab atas kematian di Ukraina dan gelombang pengungsi dari negara itu. Pada saat yang sama, dia berpendapat bahwa Barat juga telah berkontribusi pada konflik.“Tapi kita tidak bisa mengabaikan peran yang dimainkan oleh UE dan AS. Itu bukan untuk memaafkan Rusia. Ini hanya untuk menjelaskan, karena Anda tidak dapat memecahkan masalah jika Anda tidak memahami akarnya.”Daly mengingat bagaimana Paus Fransiskus menyarankan minggu ini bahwa ekspansi NATO ke arah timur “mungkin memfasilitasi” kampanye militer Rusia di Ukraina, yang diluncurkan pada akhir Februari."Hal pertama yang saya pikirkan adalah: 'Apakah dia merampok catatan saya?' Hal kedua yang saya pikirkan adalah bahwa Paus akan dituduh sebagai boneka Putin atau memalukan dan memalukan," kata Daly. Dia menambahkan bahwa dengan mengirim lebih banyak senjata ke Kiev, “tanggapan UE dan pemerintah Irlandia cukup banyak untuk meningkatkan perang dan memastikannya berlanjut.”Inggris menjanjikan tambahan £ 1,3 miliar ($ 1,6 miliar) dalam dukungan militer dan bantuan ke Ukraina pada hari Sabtu (7/5). Langkah itu diumumkan sehari setelah AS menjanjikan $150 juta bantuan militer lebih lanjut ke Kiev. Moskow, sementara itu, menuduh Barat "membanjiri" negara itu dengan senjata.Rusia menyerang negara tetangga itu setelah Ukraina gagal menerapkan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.[IT/r]