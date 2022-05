Jubir Kepresidenan: Kedaulatan atas al-Quds dan Tempat-tempat Suci Milik Negara Palestina

IslamTimes - Seorang juru bicara Otoritas Palestina mengatakan kedaulatan atas al-Quds – sebagai “ibu kota abadi Negara Palestina” – dan tempat-tempat sucinya adalah milik Negara Palestina.

Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, membuat pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas komentar sebelumnya oleh Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, yang mengatakan semua keputusan terkait Masjid al-Aqsa dan kota al-Quds semata-mata diambil oleh rezim Zionis Israel terlepas dari pertimbangan eksternal.Dia merujuk pada “Resolusi Liga Bangsa-Bangsa tahun 1930” yang menetapkan bahwa “kepemilikan Masjid Al-Aqsha, Tembok Al-Buraq dan alun-alun yang berdekatan adalah milik umat Islam saja.”Perumahan Dome of the Rock dan Masjid al-Aqsa, kompleks Masjid al-Aqsa terletak tepat di atas alun-alun Tembok Barat. Kompleks itu sendiri berada di Kota Tua Al-Quds Timur yang diduduki.“Yerusalem Timur [al-Quds], dengan situs suci Islam dan Kristennya, adalah ibu kota abadi Negara Palestina sesuai dengan resolusi legitimasi internasional, yang terbaru adalah Resolusi No. 2334, yang menegaskan bahwa Yerusalem Timur adalah sebuah bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki, dan bahwa semua bentuk pemukiman adalah ilegal,” kata Abu Rudeineh dalam pernyataannya, yang disiarkan oleh kantor berita resmi Palestina, Wafa.Pejabat Palestina lebih lanjut mengatakan bahwa “setiap upaya Zionis Israel untuk melegitimasi pendudukannya atas tanah Negara Palestina, termasuk Yerusalem Timur [al-Quds], adalah upaya yang gagal yang bertujuan untuk menutupi pencapaian Palestina yang dibuat berkat ketabahan orang-orang kami dan kepatuhan mereka terhadap kesucian Islam dan Kristen mereka.”Telah terjadi eskalasi kekejaman oleh rezim Israel terhadap jamaah Palestina di kompleks Masjid al-Aqsa di kota suci al-Quds yang diduduki baru-baru ini. Marah oleh kebiadaban, Palestina telah mengintensifkan operasi mereka di seluruh wilayah pendudukan, menewaskan sedikitnya 14 orang Zionis Israel.Sekelompok pasukan militer Zionis Israel dan pemukim telah menyerbu kompleks Masjid al-Aqsa di Kota Tua al-Quds yang diduduki dan terlibat dalam bentrokan dengan jamaah Muslim Palestina di sana.Di tempat lain dalam sambutannya, Abu Rudeineh bersikeras bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan keamanan, perdamaian dan stabilitas di wilayah pendudukan Palestina dan dunia adalah “pengakuan hak-hak rakyat Palestina kami dan resolusi legitimasi internasional yang menetapkan akhir pendudukan dan pembentukan negara Palestina merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, di perbatasan tahun 1967.”Perdana menteri Zionis Israel telah mengklaim dalam rezim Tel Aviv "menghormati semua agama." Abu Rudeineh mengecam klaim semacam itu, dengan mengatakan, “Pernyataan-pernyataan ini menyesatkan dan tidak benar, sebagaimana dibuktikan oleh serangan terus-menerus ke dalam Masjid Al-Aqsa dan pembatasan jamaah di Gereja Makam Suci selama liburan baru-baru ini.”Palestina menginginkan Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari negara merdeka masa depan mereka dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya.[IT/r]