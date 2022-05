IOF Meluncurkan Latihan Militer Terbesar dalam Sejarah Entitas

IslamTimes - Media Zionis “Israel” melaporkan, pada hari Minggu (8/5), bahwa Pasukan Pendudukan Zionis “Israel” [IOF] menyarankan untuk tidak melakukan “operasi militer” di Jalur Gaza yang terkepung, hari ini mengumumkan peluncuran latihan “Kereta Api - Chariots of Fire” yang dianggap sebagai latihan militer terbesar dalam sejarah entitas Zionis "Israel".

Koresponden militer untuk Channel 13 entitas, Or Heller, mengatakan bahwa "tentara Zionis 'Israel' merekomendasikan, selama sesi diskusi di keamanan dan pembentukan militer, untuk tidak meluncurkan operasi militer di Gaza, tetapi untuk meningkatkan penangkapan di wilayah Palestina. [Tepi Barat], ubah 'aturan keterlibatan' [melepaskan tembakan], dan pertimbangkan pagar perbatasan antara Zionis 'Israel' dan wilayah Palestina sebagai garis batas dalam setiap arti kata."Heller mencatat bahwa IOF "hari ini memulai manuver terbesar dalam sejarah mereka, 'Chariots of Fire', yang mensimulasikan perang multifront," menambahkan bahwa "tahun lalu manuver ini ditunda karena 'Operation Guardian of the Walls' [Operation Pedang al Quds], dan tahun ini mereka berharap untuk menyelesaikannya sesuai rencana tanpa terganggu oleh perang."Perlu disebutkan bahwa Kepala Staf IOF Letnan Jenderal. Aviv Kohavi menunda latihan skala besar "Kereta Api" Juni lalu. Latihan itu seharusnya berlangsung pada bulan Mei dan diputuskan untuk berlangsung selama sebulan penuh. Namun, ditunda karena Operasi Pedang al-Quds.Sumber dalam perlawanan mengungkapkan kepada koresponden al-Mayadin bahwa perlawanan di Jalur Gaza meningkatkan tingkat kesiapannya, bertepatan dengan latihan IOF terbesar dalam sejarah pendudukan yang dimulai hari ini.[IT/r]