'Bom Waktu': PBB Peringatkan PembersihanTumpahan Minyak Yaman Akan Menelan Biaya $20 Miliar 

IslamTimes - Seorang pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa pembersihan tumpahan minyak besar dari kapal tanker yang membusuk yang berlabuh di dekat garis pantai Yaman akan menelan biaya $ 20 miliar.

David Gressly, koordinator kemanusiaan PBB untuk Yaman, dalam sambutannya pada sebuah pengarahan di ibukota Yordania, Amman pada hari Senin (9/5), menggambarkannya sebagai “bom waktu yang berada di lepas pantai Laut Merah Yaman.”"Kunjungan kami baru-baru ini ke (FSO Safer) dengan para ahli teknis menunjukkan bahwa kapal akan segera pecah," kata Gressly, mendesak pendanaan kritis dan tindakan tepat waktu untuk mencegah bencana yang akan segera terjadi.Kapal tanker minyak Floating Storage and Offloading (FSO) Safer dibangun pada tahun 1976 dan telah berlabuh 60 km utara kota pelabuhan barat Yaman Hudaydah sejak tahun 1988.Kapal, yang berisi 1,1 juta barel minyak, digunakan untuk menyimpan minyak Yaman sebelum koalisi pimpinan Saudi meluncurkan perang yang menghancurkan di Yaman pada tahun 2015.Sejak itu telah ditambatkan di Hudaydah, tanpa diperbaiki.FSO berukuran empat kali lebih besar dari kapal tanker – Exxon Valdez – yang menyebabkan salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah AS di dekat Alaska pada tahun 1989."Dampak tumpahan akan menjadi bencana besar," kata Gressly, menambahkan bahwa pengaruhnya terhadap lingkungan akan "luar biasa" dan $ 20 miliar akan diperlukan "hanya untuk membersihkan tumpahan minyak."Pernyataannya datang ketika pejabat tinggi PBB dan Belanda akan menjadi tuan rumah konferensi pada hari Rabu (11/5) untuk mengumpulkan dana bagi operasi darurat untuk mencegah tumpahan minyak.Bulan lalu, PBB mengatakan sedang mencari sekitar $80 juta untuk bagian darurat dari operasi dua tahap yang bertujuan untuk mencegah krisis.Badan dunia itu memperingatkan "bencana kemanusiaan dan ekologi yang berpusat di negara yang telah hancur akibat perang lebih dari tujuh tahun".Gressly menegaskan bahwa $80 juta diperlukan "untuk mengamankan minyak dengan aman di fase awal", memperkirakan bahwa operasi penuh akan menelan biaya total $144 juta.Arab Saudi dan sekutunya melancarkan perang yang menghancurkan di Yaman, negara termiskin di Timur Tengah, pada tahun 2015 dalam upaya untuk memasang kembali mantan presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi, sekutu setia Riyadh.Koalisi yang dipimpin Saudi memberlakukan blokade udara, darat, dan laut pada bulan Maret tahun itu, memotong semua pelabuhan masuk dan membatasi aliran makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan barang-barang penting ke Yaman.Blokade, yang mencegah akses komersial ke Yaman dan menunda kedatangan bantuan kemanusiaan, selama bertahun-tahun telah melahirkan apa yang digambarkan sebagai bencana kemanusiaan terburuk di dunia.Kemungkinan tumpahan minyak dari kapal tanker juga mengancam beberapa pabrik desalinasi dan perikanan yang menjadi sumber pendapatan jutaan orang Yaman.Di masa lalu, gerakan perlawanan Ansarullah Yaman telah menganggap koalisi pimpinan Saudi bertanggung jawab atas kemungkinan kebocoran minyak dari kapal tanker yang membusuk.“Kami telah lama menyerukan pemeliharaan kapal tanker Safer. Namun demikian, pasukan agresi yang didukung AS, selain blokade mereka yang tidak adil, telah dengan sengaja menciptakan hambatan dan mencegah apa pun pemeliharaannya , ”kata juru bicara gerakan itu, Mohammed Abdulsalam, seperti dikutip.[IT/r]