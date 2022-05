AS Akan Meningkatkan Pengiriman Senjata ke Ukraina karena UE Ragu-ragu terhadap Larangan Minyak Rusia

IslamTimes - Amerika Serikat akan meningkatkan pengiriman senjata ke Ukraina, memperdalam keterlibatannya dalam perang yang membara, yang bertentangan dengan peringatan berulang-ulang oleh musuh bebuyutan Rusia.

Sebuah laporan di Associated Press (AP), mengutip sumber yang dekat dengan Kongres Demokrat, mengatakan Kongres memberikan suara pada hari Selasa (10/5) untuk meningkatkan paket bantuan Ukraina yang diminta Presiden Joe Biden menjadi hampir $40 miliar.Biden pada hari Senin (9/10) menandatangani RUU menjadi undang-undang yang bertujuan untuk merampingkan proses untuk mendapatkan bantuan militer ke Ukraina ketika pasukan Rusia terus membuat kemajuan pesat di bekas republik Soviet."Saya menandatangani undang-undang yang menyediakan alat penting lainnya dalam upaya kami untuk mendukung pemerintah Ukraina dan rakyat Ukraina dalam perjuangan mereka untuk membela negara mereka dan demokrasi mereka melawan perang brutal (Presiden Rusia Vladimir) Putin -- dan ini brutal." ," kata Biden.“Kami tidak dapat menunda upaya perang yang vital ini,” dia buru-buru menambahkan, menekankan bahwa RUU itu perlu diselesaikan sesegera mungkin.Namun, Partai Republik, yang dukungannya akan sangat penting untuk mendorong undang-undang melalui Senat yang terbagi rata, menentang penambahan sumber keuangan terkait COVID ke bantuan Ukraina dan tidak jelas dari mana uang tambahan akan diberikan."Saya fokus untuk menyelesaikannya tanpa hal-hal asing di atasnya, dan menyelesaikannya dengan cepat," kata Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, R-Ky., Tentang proposal terbaru, menambahkan bahwa tindakan itu "mungkin menyesuaikan beberapa dalam prosesnya. .”AS dan sekutu Eropanya mendukung Kiev dengan uang tunai dan persenjataan canggih, sementara mereka juga menjatuhkan sanksi keras terhadap Moskow.Selain bantuan militer dan keuangan, pemerintahan Biden telah memberikan intelijen kepada pemerintah Ukraina, membantunya membunuh banyak jenderal Rusia dan menenggelamkan kapal andalan mereka.Berbicara pada penggalangan dana politik di Washington pada hari Senin, Biden mengatakan Rusia tidak memiliki jalan keluar dari serangan militernya di Ukraina, dan bahwa dia sedang mencoba untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan tentang hal itu.Presiden AS mengatakan mitranya dari Rusia telah keliru percaya bahwa perang Ukraina akan memecah NATO dan Uni Eropa (UE), menambahkan bahwa hal itu telah mendorong AS dan banyak sekutu Eropa untuk bersatu di belakang Ukraina.Menurut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, lebih banyak upaya diperlukan untuk mendesak Hongaria menerima larangan Uni Eropa terhadap bahan bakar fosil Rusia.“Diskusi malam ini dengan PM Viktor Orban sangat membantu untuk mengklarifikasi masalah yang berkaitan dengan sanksi dan keamanan energi”, Von der Leyen mengatakan dalam sebuah tweet, mencatat kemajuan tetapi menambahkan bahwa “pekerjaan lebih lanjut diperlukan.”Von der Leyen mengatakan dia akan mengadakan konferensi video dengan negara-negara lain di kawasan itu untuk memperkuat kerja sama regional di bidang infrastruktur minyak.Sebelumnya, PM Orban telah menolak proposal Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap minyak Rusia, dengan mengatakan proposal itu akan sama dengan "bom atom" yang dijatuhkan pada ekonomi Hungaria.Sementara itu, Menteri Urusan Eropa Prancis Clement Beaune telah mengisyaratkan kemungkinan mencapai kesepakatan di UE minggu ini untuk melarang semua impor minyak dari Rusia."Saya pikir kita bisa mencapai kesepakatan minggu ini," kata Beaune kepada televisi LCI, menambahkan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron akan berbicara dengan PM Hungaria Orban di kemudian hari.Duta Besar Rusia untuk Polandia, Sergei Andreyev, disiram cat merah oleh pengunjuk rasa yang marah di tugu peringatan perang soviet pada hari Senin (9/5).Rekaman video yang diposting di Twitter menunjukkan orang-orang yang menentang perang di Ukraina menargetkan duta besar saat ia pergi untuk meletakkan bunga di Pemakaman Militer Soviet di Warsawa untuk menandai peringatan ke-77 kemenangan atas Nazi Jerman.Mereka mengepung delegasi Rusia, memegang bendera dan meneriakkan "fasis" sebelum Andreev disiram dengan zat merah.“Kami akan melakukan protes resmi. Ketika mereka merekomendasikan bahwa kami tidak dapat mengadakan acara yang lebih besar, kami bertemu mereka di tengah jalan, kami tidak memperburuk situasi,” kantor berita TASS mengutip duta besar itu.Kementerian luar negeri Polandia menyebut insiden itu "disesalkan".“Para diplomat menikmati perlindungan khusus, terlepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang mereka wakili,” katanya dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada hari yang sama.Kementerian luar negeri Rusia dalam sebuah pernyataan mengatakan "protes keras" telah diungkapkan kepada pihak berwenang Polandia karena praktis berkomplot dengan "preman neo-Nazi".Polandia, pendukung kuat Ukraina, telah menentang peringatan besar-besaran dengan Rusia pada Hari Kemenangan tahun ini.Pasukan Rusia dilaporkan telah menembaki Odesa dengan beberapa rudal dan bom, meninggalkan pelabuhan utama Laut Hitam dalam reruntuhan, sehari setelah Putin memimpin parade yang menandai kemenangan Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.Menurut angkatan bersenjata Ukraina, satu orang tewas dan lima orang terluka dalam serangan itu ketika tujuh rudal menghantam sebuah pusat perbelanjaan dan sebuah depot.Odesa adalah pelabuhan utama Ukraina untuk mengekspor produk pertanian. Ukraina dan sekutunya telah mengintensifkan upaya untuk membuka blokir pelabuhan atau menyediakan rute alternatif untuk mengekspor hasil panen gandum, gandum, dan jagung yang signifikan.Rusia telah mengatakan bahwa keputusan tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina diatur dalam doktrin militer Rusia."Kami memiliki doktrin militer, semuanya tertulis di sana," kata wakil menteri luar negeri Rusia Alexander Grushko ketika ditanya apakah Rusia akan mengesampingkan serangan nuklir taktis preemptive di Ukraina.Doktrin militer resmi Rusia mengizinkan penggunaan senjata nuklir jika terjadi serangan nuklir di Moskow, atau jika negara Rusia menghadapi ancaman eksistensial dari senjata konvensional.Keputusan akhir untuk menggunakan senjata semacam itu ada di tangan Putin, menurut para ahli.Sebuah dekrit yang ditandatangani oleh Putin pada 2 Juni 2020, mengatakan Rusia memandang senjata nuklirnya sebagai “alat pencegahan secara eksklusif.”AS dan sekutu baratnya telah berulang kali menuduh Moskow menyembunyikan niat untuk menggunakan senjata nuklir melawan Kiev. Namun, Rusia membantah tuduhan tersebut.Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk dan pengakuan Moskow atas Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan salah satu tujuan dari apa yang dia sebut sebagai "operasi militer khusus" adalah untuk "mende-Nazifikasi" Ukraina.[IT/r]