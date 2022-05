Iran Memproduksi Isotop Baru, Bersiap untuk Memperluas Program Nuklir

IslamTimes - Kepala nuklir mengatakan Iran bertekad untuk terus mengembangkan program nuklirnya, terlepas dari upaya Barat untuk membatasi produksi air berat negara itu.

Barat meningkatkan tekanan untuk akhirnya membongkar pabrik produksi air berat Iran, seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa timur; kata Mohammad Eslami.Karena langkah-langkah efektif yang diadopsi oleh Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, program nuklir Iran berkembang setiap hari, “membuat dampak besar” pada mata pencaharian masyarakat, dan sistem kesehatan, tambahnya.Dia membuat pernyataan selama upacara peresmian menandai pembuatan kit homegrown untuk tes skrining bayi baru lahir yang dirancang untuk mendeteksi kondisi metabolisme pada hari Selasa (10/5).“Kami berhasil mendapatkan isotop oksigen-18 dalam proses produksi air berat,” kata Eslami mengutip Tasnim.Isotop oksigen-18 banyak digunakan dalam berbagai ilmu seperti lingkungan, biokimia, diagnosis, dan perawatan medis.Eslami mengatakan bahwa kit yang digunakan untuk mendeteksi kondisi metabolisme bayi baru lahir dulu diimpor ke negara itu dalam jumlah terbatas, menambahkan bahwa “Iran sekarang termasuk di antara lima negara teratas yang memproduksi kit tersebut.”“Kit ini diproduksi dalam waktu satu tahun dan kami berencana untuk mengekspornya juga,” tambahnya.Januari lalu, juru bicara nuklir Iran, Behrouz Kamalvandi, mengatakan negara itu saat ini memproduksi cukup air berat di dalam negeri, dan bahkan mengekspor surplus ke delapan negara.Dia mengatakan negara harus memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri, dan memproduksi bahan bakar yang dibutuhkan untuk pembangkit tersebut, serta obat nuklir yang dibutuhkannya.Pada Mei 2018, Presiden AS Donald Trump, seorang kritikus hawkish dari kesepakatan nuklir penting antara Iran dan enam negara lain – Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Rusia dan Jerman – secara sepihak menarik Washington dari perjanjian tersebut, dan melepaskan “perjanjian terberat” sanksi terhadap Republik Islam bertentangan dengan kritik global.Setelah keluarnya yang banyak dikritik, Washington telah berusaha untuk mencegah penandatangan yang tersisa dari mematuhi komitmen mereka dan dengan demikian membunuh perjanjian bersejarah, yang secara luas dipandang sebagai buah dari diplomasi internasional.Iran tetap sepenuhnya mematuhi JCPOA selama satu tahun penuh, menunggu penandatangan bersama untuk memenuhi akhir kesepakatan mereka dengan mengimbangi dampak larangan Amerika terhadap ekonomi Iran.Tetapi karena pihak-pihak Eropa gagal melakukannya, Republik Islam itu bergerak pada Mei 2019 untuk menangguhkan komitmen JCPOA-nya berdasarkan Pasal 26 dan 36 dari kesepakatan yang mencakup hak-hak hukum Tehran.Kemenangan calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden dalam pemilihan di AS dan janjinya untuk mengembalikan negara itu ke dalam kesepakatan multilateral telah meningkatkan harapan bagi kebangkitan JCPOA. Sejak April 2021 beberapa putaran negosiasi telah diadakan di ibukota Austria untuk membawa AS kembali ke kesepakatan Iran, dengan UE memimpin pembicaraan sebagai koordinator.[IT/r]