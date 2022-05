Ulyanov: Penarikan Trump dari JCPOA Mengganggu Stabilitas Regional

IslamTimes - Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina mengatakan keputusan Trump untuk menarik diri dari JCPOA menyebabkan masalah besar bagi diplomasi dan stabilitas multilateral di kawasan itu.

“Keputusan Trump untuk menarik diri dari #JCPOA menyebabkan masalah besar bagi diplomasi multilateral, stabilitas di kawasan, non-proliferasi nuklir dan situasi kemanusiaan di #Iran,” utusan Rusia untuk pembicaraan Wina, Mikhail Ulyanov menulis di akun Twitter-nya."Ini adalah hasil negatif utama, Apakah ada hasil positif dari sudut pandang Partai Republik?" dia menambahkan.Pernyataan Ulyanov datang sebagai tanggapan terhadap seorang profesor Universitas UOttawa yang mengatakan, “Penarikan Trump dari JCPOA telah menjadi salah satu kesalahan kebijakan luar negeri AS yang paling mahal dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi poin kunci yang dibuat @BrewerEricM adalah bahwa – seperti keputusan kebijakan luar negeri AS yang buruk lainnya – ada juga konsekuensi tingkat kedua yang semakin mahal.”Pada tahun 2018, AS meluncurkan apa yang disebutnya kampanye tekanan maksimum terhadap Iran, di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump setelah Trump meninggalkan kesepakatan nuklir bersejarah yang disebut Aksi Nuklir Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani pada tahun 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia ( AS, Rusia, Inggris, Prancis, China, dan Jerman). Kampanye tekanan maksimum menargetkan bangsa Iran dengan tindakan pembatasan "terberat yang pernah ada".[IT/r]