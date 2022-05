Harga Bensin AS Mencetak Rekor Baru

IslamTimes - Harga bensin di SPBU di AS mencapai rekor baru sepanjang masa pada hari Selasa (10/5), menurut American Automobile Association [AAA].

Biaya eceran rata-rata satu galon gas mencapai $ 4,374 pada Selasa pagi, kata AAA, melampaui rekor sebelumnya $ 4,331, yang ditetapkan pada bulan Maret.Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tingginya biaya minyak mentah, yang berada di dekat $100 per barel minggu lalu dan sekarang mendekati $110, asosiasi tersebut menjelaskan di situsnya.Minyak mentah berjangka Brent, patokan global utama, sebenarnya telah turun 7% sejak 30 Maret. Akibatnya, harga gas sedikit lebih rendah di bulan April tetapi sekarang naik sekitar 10%.Harga eceran bahan bakar diesel juga mencapai rekor minggu ini, mencapai $5,45 per galon.Sebuah survei baru-baru ini menemukan bahwa bahan bakar yang semakin mahal telah memaksa sekitar dua pertiga pemilik kendaraan di AS untuk mengubah kebiasaan mengemudi mereka.Harga minyak telah didorong lebih tinggi oleh beberapa kilang AS yang ditutup selama pandemi, sementara yang tersisa mendekati kapasitas penuh, menurut data dari Administrasi Informasi Energi.Stok bahan bakar global berkurang karena permintaan telah pulih ke tingkat sebelum pandemi, sedangkan produksi belum dapat mengejar.Pasokan minyak semakin diperketat setelah Rusia – pengekspor minyak utama – melancarkan serangannya di Ukraina, yang menyebabkan Amerika Serikat, Uni Eropa dan sekutu mereka menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan melarang, atau berencana untuk menghentikan, minyak negara itu.[IT/r]