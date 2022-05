AS Menekan Taiwan untuk Membeli Senjata yang Lebih Cocok untuk Mencegah Invasi China

IslamTimes - Amerika Serikat menekan Taiwan untuk memesan senjata buatan Amerika yang diyakini akan lebih baik untuk mengusir invasi oleh China, daripada peralatan mahal yang baik untuk operasi masa damai.

Para pejabat AS memperingatkan Taipei dalam sebuah surat pada bulan Maret bahwa Departemen Luar Negeri akan menolak permintaan untuk sistem senjata tertentu yang coba dipesan oleh pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu, termasuk helikopter MH-60R Seahawk yang dirancang untuk berburu kapal selam, dengan mengatakan bahwa mereka tidak cocok untuk perang melawan China, menurut dokumen yang diperoleh POLITICO.Pentagon dan Departemen Luar Negeri percaya bahwa helikopter tidak akan “meningkatkan kemampuan Taiwan untuk mencegah tindakan agresif [China] dan mempertahankan diri,” menurut surat yang dikirim dari Jessica Lewis, asisten menteri luar negeri untuk biro urusan politik-militer, kepada Wakil Menteri Po Horng-Huei.Sebaliknya, Lewis mendesak Taipei untuk berinvestasi dalam kemampuan yang lebih “hemat biaya” seperti sistem komando dan kontrol, pengawasan, pertahanan udara jarak pendek, dan ranjau laut angkatan laut.Militer AS juga mendesak Taipei untuk membeli versi yang ditingkatkan dari sistem artileri bergerak yang telah diminta bertahun-tahun lalu.Dorongan AS untuk membentuk kembali pertahanan Taipei semakin mendesak sejak serangan Rusia terhadap Ukraina pada akhir Februari. Perang tersebut diduga telah meyakinkan Washington dan Taipei bahwa invasi China ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri di tahun-tahun mendatang sekarang merupakan potensi bahaya.Taipei telah memperjelas minatnya pada senjata besar buatan Amerika. Tetapi Washington berusaha meyakinkan Taipei bahwa barang-barang mahal tidak akan bertahan dari serangan habis-habisan dari daratan, mendesaknya untuk berinvestasi dalam sistem seluler yang lebih kecil seperti kawanan drone, rudal anti-pesawat Stinger, dan rudal anti-tank Javelin, yang kurang rentan terhadap senjata canggih China.“Mereka khawatir tentang garis waktu yang mungkin [China] miliki, urgensinya, dan bahwa Taiwan belum memiliki strategi akuisisi yang berfokus pada skenario kontra-invasi,” kata Randy Schriver, pejabat tinggi kebijakan Asia di Pentagon selama Trump administrasi. “Ini adalah platform dan senjata yang mungkin tidak dioptimalkan untuk itu.”Sementara itu, para ahli yang berbasis di AS percaya bahwa Washington mengambil garis yang terlalu keras, dengan mengatakan pihaknya harus membiarkan Taipei melalui prosesnya dan memutuskan apa yang dibutuhkannya untuk pertahanannya sendiri.Bonnie Glaser, seorang analis Dana Marshall Jerman di AS, mengatakan Washington telah berusaha membujuk Taipei untuk membeli senjata yang berbeda untuk waktu yang lama tetapi ada rasa urgensi yang lebih besar sekarang.“Ada banyak bolak-balik … dan ada beberapa konvergensi,” kata Glaser, menambahkan bahwa Taiwan terkadang berpendapat bahwa mereka masih membutuhkan kemampuan tertentu di masa damai untuk melindungi wilayah udara mereka.China Taipei berada di bawah kedaulatan China, dan di bawah kebijakan “satu China”, hampir semua negara dunia—termasuk AS—mengakui kedaulatan itu. Namun, dengan melanggar kebijakannya sendiri dan dalam upaya untuk mengganggu Beijing, Washington telah mempertahankan dan baru-baru ini meningkatkan kontak diplomatik dengan pemerintah yang memproklamirkan diri di China Taipei. Washington juga merupakan pemasok senjata terbesar di pulau itu.Bulan lalu, Amerika Serikat menyetujui penjualan pelatihan dan peralatan senilai hingga $95 juta untuk mendukung sistem pertahanan rudal Patriot China Taipei di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Penjualan senjata adalah yang ketiga disetujui di bawah Presiden AS Joe Biden, dan mengikuti persetujuan serupa pada Februari untuk peralatan dan layanan untuk meningkatkan sistem pertahanan rudal Patriot Taipei.Tahun lalu, AS juga menjual senjata ke China Taipei yang mencakup drone dan pertahanan rudal pantai yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pulau itu melawan China daratan.Ketegangan antara China Taipei dan China telah mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade. China telah menerbangkan jet tempur di dekat China Taipei sementara AS dilaporkan telah mengerahkan pasukan di wilayah itu selama setahun terakhir untuk tujuan pelatihan.[IT/r]