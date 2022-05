Laporan PBB: Hampir 20 Juta Orang di Afghanistan Menghadapi Kelaparan Akut

IslamTimes - Hampir setengah dari populasi di Afghanistan sedang berjuang melawan kelaparan akut di tengah kekeringan berkepanjangan dan krisis ekonomi yang mendalam di negara Asia Selatan yang dilanda perang, menurut badan-badan kemanusiaan global.

Sebuah analisis yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan yang didukung PBB pada bulan Januari dan Februari menemukan hampir 20 juta orang menghadapi kelaparan di negara tersebut.Analisis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), lembaga saudaranya Program Pangan Dunia (WFP), dan banyak organisasi non-pemerintah, mengatakan kelaparan terus berlanjut pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini.“Bantuan kemanusiaan tetap sangat penting, seperti halnya kebutuhan untuk membangun kembali mata pencaharian pertanian yang hancur dan menghubungkan kembali petani dan komunitas pedesaan ke pasar pedesaan dan perkotaan yang sedang berjuang di seluruh negeri. Kecuali ini terjadi, tidak akan ada jalan keluar dari krisis ini,” kata Richard Trenchard, perwakilan FAO di negara tersebut.Dia menggambarkan situasi ketahanan pangan di negara itu sangat buruk.Laporan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran bahwa kantong kecil tingkat kerawanan pangan “bencana” – IPC 5, fase tertinggi dalam skala – telah terdeteksi, menandai yang pertama sejak skala tersebut diperkenalkan di Afghanistan pada tahun 2011.Lebih dari 20.000 orang di provinsi Ghor, yang terletak di timur laut, menghadapi tingkat bencana kelaparan akibat musim dingin yang panjang dan kondisi pertanian yang membawa bencana.Laporan itu mengatakan panen yang akan datang akan membawa beberapa bantuan bagi jutaan orang, tetapi bantuan itu hanya akan bersifat jangka pendek bagi banyak orang.FAO mengatakan akan membantu lebih dari sembilan juta orang tahun ini melalui berbagai intervensi yang mencakup dukungan untuk produksi tanaman, ternak dan sayuran; bantuan tunai, dan rehabilitasi infrastruktur dan sistem irigasi yang vital.STC: Hampir 10 juta anak kelaparan setiap hariSementara itu, Save the Children, sebuah lembaga yang berbasis di Inggris, mengatakan hampir 10 juta anak-anak kelaparan setiap hari di Afghanistan.Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Selasa, LSM tersebut menyerukan “bantuan pangan segera” untuk menyelamatkan nyawa dalam jangka pendek, tetapi menambahkan bahwa bantuan saja “tidak cukup untuk mengatasi krisis kelaparan terburuk yang pernah tercatat di negara itu.”Setidaknya 20.000 orang didorong ke dalam kelaparan, dari Maret hingga Mei saja, menurut laporan itu.Situasi mengerikan di Afghanistan, yang secara khusus berdampak pada anak-anaknya, terungkap setelah sekutu pimpinan AS menarik diri dari negara itu pada Agustus tahun lalu, membuka jalan bagi kembalinya Taliban secara dramatis.Hampir sembilan bulan sejak koalisi internasional yang dipimpin AS mengalahkan mundur tergesa-gesa dari Afghanistan dan mengumumkan pembekuan asetnya, negara itu bergulat dengan krisis kemanusiaan besar. Menurut lembaga bantuan dan pengawas hak asasi manusia, anak-anak adalah yang paling parah terkena dampaknya.Save the Children sebelumnya telah memperingatkan bahwa lebih dari separuh anak balita mungkin menderita kekurangan gizi akut di tengah musim dingin yang keras.Negara ini memiliki sekitar $9 miliar aset di luar negeri, termasuk $7 miliar yang dibekukan di AS.Pemerintah Taliban telah berulang kali menyerukan pembebasan aset yang dibekukan, tetapi Washington terus menolak seruan tersebut.PBB sebelumnya telah memperingatkan bahwa tanpa bantuan keuangan atau bantuan kemanusiaan, Afghanistan akan berada dalam “hitungan mundur menuju bencana.”[IT/r]