OKI, Liga Arab Kutuk Pembunuhan Jurnalis Palestina oleh Pasukan Israel, Uni Eropa Tuntut Penyelidikan Independen

IslamTimes - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab mengecam keras pembunuhan yang ditargetkan terhadap seorang jurnalis veteran Palestina oleh pasukan Zionis Israel saat dia meliput serangan tentara di Tepi Barat yang diduduki, dimana Uni Eropa menuntut tindakan cepat dan tepat. penyelidikan independen atas pembunuhan itu.

OKI mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan prinsip internasional, dan memerlukan penyelidikan dan penuntutan segera terhadap semua yang bertanggung jawab.Organisasi antar pemerintah tersebut menekankan bahwa pembunuhan Shirin Abu Akleh, seorang jurnalis untuk jaringan berita televisi Al Jazira yang berbasis di Qatar dan berbahasa Arab, ketika dia melaporkan fakta dan mendokumentasikan kejahatan Israel terhadap warga Palestina, terjadi dalam konteks rezim Tel Aviv. sering terjadi pelanggaran kebebasan media, dan kebijakannya untuk memblokir kebenaran, memberangus pers, menutupi tindakan agresi sehari-hari dan menahan informasi dari opini publik dunia.OKI kemudian meminta Zionis Israel bertanggung jawab penuh atas kejahatan keji, menyerukan lembaga-lembaga internasional terkait untuk mengambil tindakan segera untuk memastikan keadilan dan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi jurnalis dan profesional media yang bekerja di wilayah Palestina yang diduduki.Liga Arab juga mengutuk keras pembunuhan jurnalis Palestina, dengan mengatakan, "Kejahatan keji seperti itu dimaksudkan untuk menekan kebenaran dan kebebasan."Ini juga meminta pasukan Zionis Israel bertanggung jawab penuh atas kematian Abu Akleh, dan menggarisbawahi perlunya penyelidikan internasional atas pembunuhan jurnalis Palestina."Tindakan mendesak harus diambil untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis itu," bunyi pernyataan Liga Arab.Sementara itu, Uni Eropa telah menyatakan "kejutan" atas pembunuhan reporter Palestina terkemuka, dan menyerukan penyelidikan cepat dan independen atas kematiannya.“Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kami kepada keluarganya dan menyerukan penyelidikan cepat dan independen untuk membawa para pelaku ke pengadilan. Penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan jurnalis yang meliput konflik,” katanya dalam sebuah pernyataan.Kantor hak asasi manusia PBB juga mengatakan "terkejut" atas pembunuhan Abu Akleh dan menuntut penyelidikan yang transparan atas kematiannya.“Kami terkejut dengan pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh saat meliput operasi militer Israel di Jenin, Palestina,” kata kantor kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet di Twitter, menambahkan: “Kami mendesak penyelidikan independen dan transparan atas pembunuhannya. Impunitas harus diakhiri.”Wartawan berkumpul di Beirut untuk memberi penghormatan kepada Abu AklehPuluhan jurnalis dan pekerja media dari Sindikat Pers Alternatif Lebanon berkumpul di pusat kota Beirut untuk menghormati Abu Akleh.“Warisan yang Shirin tinggalkan kepada kami adalah ratusan jam pelaporan yang mendokumentasikan kejahatan pendudukan Zionis Israel,” kata Moufarrej kepada Al Jazira.Sindikat tersebut menggambarkan Abu Akleh sebagai "ikon" yang telah meninggalkan dampak abadi pada warga Palestina dan jurnalis di mana-mana, menyerukan penyelidikan internasional atas pembunuhannya.“Warisan yang Shirin tinggalkan kepada kami adalah ratusan jam pelaporan yang mendokumentasikan kejahatan pendudukan Zionis Israel,” kata koordinator sindikat Elsy Moufarrej.Christophe Deloire, Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Reporters Without Borders (RSF), menulis di Twitter bahwa pembunuhan Abu Akleh “merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa yang mengamanatkan perlindungan warga sipil, dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2222 tentang perlindungan wartawan.”Deloire juga menyerukan penyelidikan internasional independen atas kematian jurnalis tersebut.Abu Akleh terkena peluru tajam saat meliput serangan Zionis Israel di kota Jenin dan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis, menurut kementerian kesehatan Palestina dan rekan-rekannya.Wartawan Palestina itu mengenakan rompi pers ketika dia dibunuh.Ali Samoudi, jurnalis Palestina lainnya untuk saluran Al Jazira, dirawat di rumah sakit dalam kondisi stabil setelah ditembak di bagian belakang.Dalam rekaman video insiden tersebut, Abu Akleh terlihat mengenakan jaket antipeluru berwarna biru yang ditandai dengan jelas dengan kata “Press.”Samoudi mengatakan kepada The Associated Press bahwa mereka termasuk di antara tujuh wartawan yang pergi untuk meliput serangan itu Rabu (11/5) pagi.Dia mengatakan mereka semua mengenakan alat pelindung yang dengan jelas menandai mereka sebagai wartawan, dan mereka melewati pasukan Israel sehingga tentara akan melihat mereka dan tahu bahwa mereka ada di sana.Dia mengatakan tembakan pertama meleset dari mereka, kemudian tembakan kedua mengenainya, dan tembakan ketiga membunuh Abu Akleh. Dia mengatakan tidak ada kombatan atau warga sipil lainnya di daerah itu - hanya wartawan dan pasukan tentara Israel.Shaza Hanaysheh, seorang reporter situs berita Palestina yang juga termasuk di antara para reporter, memberikan laporan serupa, menekankan tidak ada bentrokan atau penembakan di daerah terdekat.Dia mengatakan bahwa ketika tembakan terdengar dia dan Abu Akleh berlari menuju pohon untuk berlindung.“Aku sampai di pohon sebelum Shirin. Dia jatuh ke tanah,” kata Hanaysheh. “Para prajurit tidak berhenti menembak bahkan setelah dia jatuh. Setiap kali saya mengulurkan tangan untuk menarik Shireen, para tentara menembaki kami.”Kementerian Informasi Palestina mengutuk apa yang dikatakannya sebagai "kejahatan yang mengejutkan" yang dilakukan oleh pasukan Israel.“Pendudukan Zionis Israel telah berulang kali menargetkan, melukai, dan menyerang jurnalis Palestina. Shirin bergabung dengan jurnalis lain yang dibunuh Zionis Israel saat mereka bekerja mengungkap kejahatan pendudukan Israel. Pembunuhan itu tidak akan pernah bisa menghalangi rakyat kami untuk melanjutkan perjuangan untuk kebebasan, hanya akan memperpendek umur rezim pendudukan dan akan membawa kami lebih dekat ke kebebasan dan mengakhiri impunitas Israel,” katanya.[IT/r]