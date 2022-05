Harga Minyak dan Gas Tinggi; Perekonomian Barat Terpuruk 

Sebuah pom bensin di Spanyol (WSJ).

Islam Times - Ketika perang di Ukraina berlarut-larut dan sanksi Barat terhadap Rusia semakin ketat, prospek normalisasi harga energi semakin surut, meningkatkan dampak konflik pada pertumbuhan ekonomi global, dengan Eropa terlihat sangat rentan, Wall Street Journal melaporkan pada Selasa.

Setelah lonjakan pertama tahun 2021 ketika ekonomi global mulai pulih dari pandemi Covid-19, harga energi melonjak lagi setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, mencerminkan kekhawatiran bahwa pasokan minyak dan gas dari salah satu eksportir terbesar dunia akan mengering karena aktivitas militer, sanksi Barat atau pembalasan oleh Moskow.Dengan Rusia yang gagal mendapatkan kemenangan cepat, para ekonom sekarang berpikir harga energi mungkin tidak akan turun kembali secara signifikan tahun ini dan bisa naik lebih jauh, bahkan tanpa adanya sanksi baru karena Barat menghindari minyak dan gas Rusia, sehingga menyusutkan pasokan global hidrokarbon.Ini berarti tingkat inflasi kemungkinan akan tetap tinggi lebih lama dari yang diantisipasi ketika invasi bermula, membebani daya beli rumah tangga dan membuat biaya produksi tetap tinggi.“Kami sangat menyadari semua kesulitan yang ditimbulkan oleh harga energi yang tinggi ini,” kata Kepala Eksekutif Shell Ben van Beurden pekan lalu. “Ini peningkatan sangat signifikan dalam biaya hidup. Ini sangat menyakitkan bagi banyak orang.”Karena sulit bagi banyak orang untuk mengurangi konsumsi energi mereka, para ekonom memperkirakan harga listrik, bahan bakar pemanas, dan bensin yang lebih tinggi akan membatasi jumlah pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa lainnya.Itu kemungkinan akan memukul pertumbuhan di semua negara kecuali negara pengekspor energi terbesar. Ekonom di JPMorgan memperkirakan bahwa kenaikan 20% harga bensin di AS yang mengikuti invasi ke Ukraina dapat menurunkan pengeluaran untuk barang dan jasa lain sebesar $9,6 miliar per bulan.Tidak seperti Amerika, Eropa mengimpor sebagian besar energinya. Jadi ketika harga naik, sebagian besar pengeluaran tambahan oleh rumah tangga dan bisnis masuk ke pemasok di Rusia, Timur Tengah, dan Afrika Utara.Ini menyisakan lebih sedikit uang untuk dibelanjakan pada barang dan jasa, terutama sekarang karena sanksi mencegah Rusia membeli barang-barang Eropa. Di AS, harga energi yang lebih tinggi cenderung mengubah daya beli ke negara-negara penghasil energi, dan mereka yang memiliki saham atau bekerja untuk bisnis penghasil energi.Harga energi rumah tangga di zona euro hampir 40% lebih tinggi pada bulan April dibanding tahun sebelumnya, peningkatan yang lebih besar sejak tahun 1970-an, meskipun dekade itu menyaksikan serangkaian kenaikan tahunan yang besar.SEB, bank Swedia yang mengkhususkan diri dalam pinjaman untuk bisnis, Selasa menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi AS menjadi 2,6% dari 3,5% untuk tahun ini, tetapi hampir separuh perkiraan untuk zona euro menjadi 2,1% dari 4%.Carrefour SA Prancis, salah satu jaringan supermarket terbesar di negara itu yang beroperasi di seluruh dunia, mengatakan pihaknya bersandar pada pemasok untuk membatasi atau menunda kenaikan harga mereka selama mungkin.“Kami melakukan segala yang kami bisa untuk melindungi daya beli pelanggan kami,” Matthieu Malige, kepala keuangan Carrefour, mengatakan pekan lalu.Konsumen Eropa, seperti rekan-rekan Amerika mereka, mengumpulkan beberapa penghematan selama pandemi. Tetapi mengingat seberapa cepat harga naik dan betapa stagnannya upah di Eropa, daya beli ini terkikis dengan cepat."Karena minyak dan gas terutama diimpor ke kawasan euro, ini merupakan kejutan besar yang merugikan perdagangan, mengurangi pendapatan riil agregat kawasan euro," kata Philip Lane, kepala ekonom ECB, dalam pidatonya pekan lalu.Bank of England bergulat dengan dilema yang sama seperti menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi.Sementara pembuat kebijakan Kamis mengumumkan kenaikan keempat berturut-turut dalam suku bunga utama, mereka juga memperingatkan bahwa ekonomi Inggris akan berada di puncak resesi selama tahun mendatang. Perkiraan suram itu sebagian besar disebabkan oleh harga energi, yang naik 54% di bulan April dan diperkirakan akan melonjak 40% di bulan Oktober.“Saya menyadari kesulitan yang akan timbul bagi banyak orang di Inggris, terutama mereka yang berpenghasilan rendah,” kata Andrew Bailey, gubernur BOE.Gangguan langsung pasokan minyak dan gas alam Rusia sebelum negara-negara Eropa berhasil mendapatkan pemasok baru akan menyebabkan pukulan yang lebih besar pada kapasitas produksi kawasan itu."Kami tidak dapat benar-benar menilai sepenuhnya apa yang akan terjadi jika benar-benar ada pemadaman gas," kata Herbert Diess, kepala eksekutif raksasa mobil Jerman Volkswagen AG, minggu ini. “Kami berusaha untuk menjadi setangguh mungkin.”[IT/AR]