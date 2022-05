Pejabat: Pembunuhan Israel terhadap Jurnalis Palestina Tidak Terkecuali 

IslamTimes - Seorang pejabat Palestina mengatakan rezim Zionis Israel tidak dapat terus dibiarkan tanpa hukuman karena kebijakan pembunuhannya terhadap Palestina, termasuk pembunuhannya terhadap seorang jurnalis Palestina terkenal.

"Sudah waktunya bagi pejabat Zionis Israel untuk dimintai pertanggungjawaban. Sudah waktunya untuk mengakhiri impunitas yang dinikmati Israel sepanjang waktu," Mustafa Barghouti, anggota Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina, mengatakan kepada program Spotlight Press TV dari kota Ramallah di wilayah pendudukan Tepi Barat pada Rabu (11/5).Komentar itu muncul beberapa jam setelah Sherin Abu Akleh, 51, ditembak di kepala ketika dia meliput serangan militer Israel di kamp pengungsi Jenin di bagian utara Tepi Barat.Iran, bersama dengan kelompok perlawanan dari Palestina dan Lebanon, mengecam keras pembunuhan itu, menyebutnya sebagai “serangan yang menargetkan kebenaran.”“Sudah waktunya untuk keadilan di Palestina; tidak hanya untuk Sherin Abu Akleh, tetapi untuk 100.000 orang Palestina, yang telah dibunuh oleh Zionis Israel sejak tahun 1948,” kata Barghouti.Rezim Zionis Israel secara tradisional menghindari hukuman dan pertanggungjawaban atas perlindungan tak tergoyahkan selama puluhan tahun yang diberikan kepadanya oleh Amerika Serikat - sekutu terbesar dan tertua Tel Aviv - dan terutama negara-negara Barat lainnya."Apa yang kami tekankan adalah akuntabilitas. Dan kami bersikeras bahwa komunitas dunia menghentikan sistem standar ganda dan menghilangkan situasi, di mana Zionis Israel tidak bertanggung jawab atas kejahatannya," tegas pejabat Palestina itu.Dia mengatakan pembunuhan Abu Akleh bukanlah kasus yang terisolasi, menambahkan, "Ini adalah penindasan sistematis terhadap jurnalis Palestina".Richard Becker, dari Koalisi Act Now to Stop War and End Racism (ANSWER), dari San Franciso, mengesampingkan kemungkinan bahwa pembunuhan Abu Akleh mungkin terjadi secara tidak sengaja."Ini bukan tembakan acak. Ini adalah pembunuhan penembak jitu," katanya.Dia mengingatkan bahwa keberadaan rezim Zionis Israel "telah didasarkan pada kebijakan pemberian kepada militer dan pemukim di Tepi Barat, apa yang disebut hak untuk melakukan kekerasan tak terbatas terhadap penduduk Palestina."Becker, bagaimanapun, menyesalkan bahwa rezim Israel sedang mencoba untuk "menutupi ini karena mereka telah menutupi begitu banyak hal lain. Dan AS akan mendukung mereka dalam menutupinya."[IT/r]