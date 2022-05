Buku Esper: Netanyahu Mendesak Trump untuk Menyerang Iran

IslamTimes - Sebuah buku oleh mantan kepala Pentagon Mark Esper telah mengungkapkan bahwa mantan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Donald Trump untuk menyerang Iran tetapi mantan presiden Amerika itu tidak berani memulai perang dengan Republik Islam tersebut.

Buku Esper yang banyak disunting, A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense While Extraordinary Times, menyarankan Netanyahu meminta Trump untuk mengambil tindakan militer terhadap program energi nuklir Republik Islam."Presiden sering menerima orang lain di ruangan itu, dan para pemimpin asing seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan kepadanya [DIHAPUS]," tulis buku itu."Netanyahu akan mengatakan ini kepada saya ketika saya bertemu dengannya, jadi saya yakin dia mengatakan hal yang sama kepada Trump.""Dalam pandangan saya, itu tampak seperti taruhan besar untuk diambil, terutama ketika tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengambilnya dalam waktu dekat," tambah buku itu.Sementara kutipan telah disunting untuk memperjelas apakah Netanyahu memang menyarankan kepada Trump bahwa AS secara militer menyerang program nuklir Iran, buku Esper datang bersamaan dengan buku lain yang akan datang yang ditulis oleh jurnalis Susan Glasser dan Peter Baker yang membuat klaim yang sama. .Menurut para jurnalis, Netanyahu memohon kepada pemerintahan Trump untuk menyerang Iran sejak jelas bahwa hasil pemilu bertentangan dengan Trump.Surat kabar Zionis Israel Ha'aretz mengutip buku itu yang mengatakan bahwa Trump tampak tegas dalam komitmennya untuk tidak berperang dengan Iran.Esper menggugat Pentagon untuk redaksi, karena "teks signifikan ditahan secara tidak semestinya dari publikasi ... dengan kedok klasifikasi", Middle East Eye melaporkan.Pekan lalu, buku Esper mengungkapkan bahwa Trump memerintahkan pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds Iran, pada awal 2020 untuk meningkatkan peluang pemilihannya kembali.Keinginan untuk melakukannya terkait dengan keuntungan politik, menurut buku itu, dengan Esper percaya bahwa tim Trump menginginkan berita yang dapat digunakan untuk membantu pencalonannya pada pemilihan ulang tahun 2020.[IT/r]