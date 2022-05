China: Sanksi Anti-Rusia Memicu Krisis Pangan dan Energi Global 

IslamTimes - Kampanye sanksi Barat untuk menghukum Rusia atas konflik Ukraina akan menjadi bumerang, menyebabkan penderitaan di seluruh dunia sementara gagal untuk mempromosikan perdamaian di bekas republik Soviet, seorang diplomat tinggi China mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB.

Beijing memberi tahu PBB bahwa tindakan untuk menghukum Moskow tidak akan membawa perdamaian ke Ukraina.Dai membuat komentarnya saat Dewan Keamanan bertemu untuk membahas krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina. Meskipun dia juga berbicara tentang upaya untuk membantu melindungi anak-anak yang terkena dampak pertempuran, seperti mendorong Rusia dan Ukraina untuk bekerja sama untuk memungkinkan lebih banyak evakuasi warga sipil, dia mengatakan satu-satunya solusi nyata adalah kesepakatan damai yang dinegosiasikan.“Sanksi tidak akan membawa perdamaian tetapi hanya akan mempercepat limpahan krisis, memicu krisis pangan, energi dan keuangan di seluruh dunia,” kata wakil duta besar China untuk PBB Dai Bing, Kamis (12/5) di New York. Dia menambahkan bahwa terus menjatuhkan sanksi pada Moskow akan memaksa anak-anak di seluruh dunia untuk “menderita konsekuensi pahit.”“Mencapai perdamaian adalah perlindungan terbaik bagi anak-anak,” kata Dai. “Dialog dan negosiasi adalah cara paling realistis dan layak untuk mencapai gencatan senjata dan menghentikan perang. Komunitas internasional harus mendorong Rusia dan Ukraina untuk kembali ke jalur negosiasi dan terus mengumpulkan kondisi politik untuk pemulihan perdamaian.”Alih-alih mencoba memaksakan resolusi melalui sanksi, negara-negara Barat dan sekutu mereka sebenarnya menyebabkan lebih banyak kerugian bagi anak-anak, terutama mereka yang tinggal di tempat-tempat yang dilanda perang seperti Afghanistan, Yaman, Tanduk Afrika dan wilayah Sahel, kata Dai. “China sekali lagi meminta pihak-pihak untuk tetap rasional dan menahan diri, mengatasi prasangka dan perselisihan, dan melakukan upaya tak henti-hentinya untuk penyelesaian awal krisis di Ukraina.”AS dan sekutu NATO-nya telah mempelopori kampanye sanksi, mencoba mengisolasi Rusia dan menghancurkan ekonomi dan mata uangnya. Namun, rubel sebenarnya lebih kuat hari ini daripada sebelum krisis Ukraina dimulai, rebound dari level terendah bersejarah yang dicapai pada bulan Maret. Faktanya, ini telah menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di dunia sejauh ini pada tahun 2022, meskipun ekonomi Rusia dilaporkan berada di jalur untuk berkontraksi sekitar 12% tahun ini.Sementara itu, kekurangan pangan dan energi membayangi di seluruh dunia, dan inflasi mencapai level tertinggi dalam 40 tahun di AS dan sebagian Eropa Barat. Presiden Vladimir Putin mengklaim pada hari Kamis bahwa sanksi memicu krisis ekonomi global, dan kesalahan "sepenuhnya terletak pada elit negara-negara Barat yang siap mengorbankan seluruh dunia untuk mempertahankan dominasi global mereka."Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan negara tetangga tersebut untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.[IT/r]