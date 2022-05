AS Janjikan Bantuan $150 juta untuk Para Pemimpin ASEAN

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah memulai pertemuan puncak khusus dengan perwakilan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), berjanji akan memberikan bantuan senilai $150 juta kepada kelompok 10 negara Asia itu.

KTT dua hari dengan para pemimpin ASEAN dibuka dengan pesta makan malam di Washington, DC, pada hari Kamis (12/5).Biden, yang telah menyuarakan "komitmen abadi" AS untuk kepentingan anggota ASEAN, menegaskan kembali strategi Indo-Pasifik Washington sebagai prioritas KTT khusus AS-ASEAN.Sebelum pembukaan acara, Biden telah berjanji akan memberikan dana $150 juta kepada kelompok itu untuk meningkatkan infrastruktur, keamanan, kesiapsiagaan pandemi, dan bidang lainnya, termasuk perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, kerja sama maritim, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan sumber daya manusia. ikatan antar masyarakat, serta konektivitas dan keterlibatan ekonomi.Laporan mengatakan Biden memberikan $60 juta untuk inisiatif maritim baru, termasuk pengerahan kapal Penjaga Pantai dan personel untuk memerangi kejahatan di laut. Para pejabat AS mengatakan dana itu juga akan digunakan untuk melawan apa yang orang Amerika gambarkan sebagai penangkapan ikan ilegal China.Empat puluh juta dolar akan digunakan untuk inisiatif energi bersih dan sekitar $6 juta akan digunakan untuk mempercepat pengembangan digital di wilayah tersebut.Laporan mengatakan Washington mengklaim sedang bekerja dengan sektor swasta untuk mengumpulkan dana hingga $2 miliar untuk blok tersebut.Seorang pejabat senior pemerintah AS, yang memberi tahu wartawan tentang kondisi anonimitas, mengatakan Amerika Serikat akan "fokus pada upaya untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik" selama KTT juga.Kami akan bertukar pandangan tentang isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh ASEAN.Namun, laporan media mengatakan dana yang dijanjikan oleh Biden tidak ditujukan untuk mempromosikan kemakmuran dan pembangunan di ASEAN, yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, tetapi sebaliknya, dana tersebut ditargetkan untuk mengurangi pengaruh regional yang berkembang dari musuh bebuyutan Amerika dan China.Beijing menyambut baik setiap kerjasama yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di Asia, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada hari Jumat (13/5).Zhao mengatakan bahwa aspirasi untuk menjaga perdamaian, memperdalam kerja sama, dan mencari pembangunan bersama adalah kunci perdamaian dan kemakmuran."China dan ASEAN tidak terlibat dalam permainan zero-sum atau mempromosikan konfrontasi antar blok," kata Zhao, seraya menambahkan bahwa Beijing menyambut baik inisiatif kerja sama apa pun yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan jangka panjang dan kemakmuran bersama di kawasan itu.China tetap menjadi mitra dagang terbesar ASEAN dan Beijing akan terus mengembangkan kemitraan strategis yang komprehensif dengan kelompok negara-negara Asia, katanya.Juru bicara tersebut mencatat bahwa perdagangan bilateral antara kedua belah pihak telah mencapai sekitar $290 miliar, naik 9,4 persen YoY, dalam empat bulan pertama tahun 2022.China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, sementara Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, yang semuanya merupakan negara anggota ASEAN, memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih yang disengketakan oleh Beijing.Dalam perselisihan antara mereka dan China, Washington secara tradisional memihak negara-negara yang menghadapi Beijing.Sebuah survei yang dilakukan sebelum KTT yang diselenggarakan oleh Biden menunjukkan sebagian besar orang China melihat Amerika Serikat sebagai "pengganggu terbesar" dalam pengembangan hubungan antara China dan negara-negara anggota ASEAN.Sebagian besar peserta survei mengatakan mereka percaya bahwa Cina dan negara-negara anggota ASEAN dapat menangani masalah Laut Cina Selatan.Laut Cina Selatan adalah pintu gerbang ke rute-rute laut utama, yang dilalui oleh perdagangan senilai sekitar 3,4 triliun dolar setiap tahun, dan berisi ladang gas besar dan daerah penangkapan ikan yang kaya.Sejak 2014, China telah membangun pulau buatan di atas terumbu karang di Laut China Selatan dan mendirikan pangkalan militer di sana.[IT/r]