Suriah Mengutuk Keputusan AS untuk Mengizinkan Investasi Asing di Wilayah Utara yang Diduduki

IslamTimes - Suriah telah mengutuk langkah AS untuk mengizinkan investasi asing di wilayah utara negara Arab yang berada di bawah kendali militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) Kurdi.

Pada hari Kamis (12/5), Departemen Keuangan AS menyetujui kegiatan di 12 sektor termasuk pertanian, konstruksi, dan keuangan, di Suriah utara tetapi menjelaskan bahwa itu tidak mengizinkan transaksi apa pun dengan pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad atau yang ditunjuk di bawah apa yang disebut Caesar Act.Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (13/5), Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah mengatakan, “Persetujuan Departemen Keuangan AS untuk kegiatan ekonomi di sisi timur laut dan barat laut Suriah tidak mengejutkan pemerintah Damaskus, karena pemerintahan AS berturut-turut bertanggung jawab atas bencana yang menghancurkan. perang yang telah dilalui Suriah selama lebih dari satu dekade."Kementerian itu mengatakan bantuan keuangan Washington kepada kelompok teroris Takfiri telah menghancurkan malapetaka di Suriah utara dan menghancurkan prospek ekonomi negara Arab.Bantuan tersebut juga mengakibatkan penjarahan cadangan minyak mentah Suriah, bahan makanan dan monumen bersejarah, penghancuran infrastruktur ekonomi dan pembunuhan banyak warga tak berdosa yang menolak untuk bekerja sama dengan skema Amerika dan Barat, tambahnya.Rencana AS terbaru "adalah kelanjutan dari pendekatan destruktif Washington terhadap negara kita, dan bertentangan dengan komitmen internasionalnya mengenai perang melawan terorisme, dan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Suriah," kata kementerian itu.“Pecahnya Suriah adalah skenario AS dan Barat, yang gagal total dalam menghadapi ketabahan tentara, bangsa, dan pemerintah Suriah,” kata kementerian itu.Pernyataan itu diakhiri dengan menekankan bahwa pemerintah Damaskus bertekad untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk menggagalkan konspirasi baru, menyerukan penduduk lokal di Suriah utara untuk bergabung.[IT/r]