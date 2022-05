Biden Menyerukan Diakhirinya Terorisme Domestik yang Dipicu Kebencian setelah Pembunuhan Massal Orang Kulit Hitam

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah menyerukan diakhirinya "terorisme domestik yang dipicu kebencian," beberapa jam setelah sepuluh orang ditembak mati dalam penembakan massal di lingkungan Black di New York. Sebelas dari 13 orang yang terkena tembakan adalah warga kulit hitam.

Seorang pria bersenjata remaja melepaskan tembakan di sebuah supermarket di Buffalo pada hari Sabtu (15/5), menembak dan membunuh 10 orang dan melukai tiga lainnya.Pihak berwenang sedang menyelidiki penembakan itu sebagai kejahatan rasial.Menyebut insiden itu "mengerikan," kata Biden pada hari Sabtu (15/5) bahwa bangsa "harus melakukan segala daya kita untuk mengakhiri terorisme domestik yang dipicu kebencian."Presiden mengatakan bahwa “kita tidak perlu hal lain untuk menyatakan kebenaran moral yang jelas: Kejahatan kebencian yang bermotivasi rasial sangat menjijikkan bagi tatanan bangsa ini.”Sebagai reaksi atas insiden tersebut, Gubernur New York. Kathy Hochul mengecam platform media sosial karena tidak cukup "waspada" dalam memantau konten.“Gerai-gerai ini harus lebih banyak memantau konten media sosial,” katanya beberapa jam setelah kejadian.Hochul juga mengatakan ada "kegilaan makan" di media sosial "yang harus dihentikan."Meskipun dia tidak menyebutkan situs siapa pun, seorang pejabat administrasi mengonfirmasi bahwa dia merujuk ke Twitch, situs streaming langsung yang dimiliki oleh Amazon.Polisi mengatakan pria bersenjata itu, yang diidentifikasi sebagai Payton Gendron, menyiarkan langsung umpan video mengerikan yang tampaknya dirancang untuk mempromosikan agenda jahatnya.Menurut pihak berwenang, penembak itu terpesona oleh ideologi supremasi kulit putih yang dikenal sebagai teori penggantian.Gendron juga diduga memposting manifesto di 4chan, sebuah forum online.Menurut NBC News, pernyataan itu menguraikan gagasan untuk menyerang individu kulit hitam,Penegakan hukum juga melihat platform perpesanan Discord, di mana pria bersenjata itu mungkin telah membuat daftar instruksi untuk dirinya sendiri.Discord digunakan oleh supremasi kulit putih untuk merencanakan reli Charlottsville pada tahun 2017.Di antara reaksi lain terhadap insiden tragis itu adalah Senator AS Chuck Schumer, yang mengatakan, "Rasisme tidak memiliki tempat di negara bagian atau negara kita."Anggota Kongres Brian Higgins juga mengatakan "para korban penembakan Buffalo ditargetkan oleh tindakan terorisme domestik yang diilhami rasisme."Senator Negara Bagian New York Sean Ryan mengatakan, "Jenis kejahatan dan kepercayaan kebencian ini tetap lazim di negara kita.""Kita harus mengutuk tidak hanya tindakan terorisme yang mengerikan ini, tetapi juga keyakinan tercela yang memotivasinya," tambahnya.[IT/r]