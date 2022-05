Khatibzadeh: Peran Rusia di Wina Pembicaraan Konstruktif

Saeed Khatibzadeh. Iranian Foreign Ministry Spokesman -

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran memuji Rusia karena memainkan peran konstruktif dalam pembicaraan Wina tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015, menegaskan kembali perlunya AS untuk membuat keputusan politiknya dan menanggapi proposal Iran.

Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers mingguan pada hari Senin, Said Khatibzadeh mengatakan Rusia memiliki peran konstruktif dalam negosiasi Wina tentang menyelamatkan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) dan mencabut sanksi terhadap Tehran.“Perang di Ukraina dapat melemahkan peran mediasi Rusia dalam negosiasi Wina,” tambah juru bicara Iran.Menunjuk pembicaraan serius antara menteri luar negeri Iran dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa yang mencakup "inisiatif khusus" dari Iran, Khatibzadeh mengatakan jika Amerika Serikat menanggapi proposal tersebut, situasi akan diciptakan untuk semua pihak untuk kembali ke Wina untuk menyerang kesepakatan akhirnya.“Jika AS membuat keputusan politiknya, kami akan dapat mengambil langkah besar dalam hal ini,” tambahnya.Menolak “frasa usang” yang dibuat oleh pejabat AS, Khatibzadeh menegaskan bahwa Iran berusaha untuk memulihkan haknya yang sah, sehingga tekanan maksimum yang diciptakan oleh pemerintahan Trump harus dibongkar.Dia juga mengecam rezim Zionis atas upayanya untuk melumpuhkan diplomasi setiap kali inisiatif ditunjukkan untuk memajukan diplomasi selama pembicaraan tentang program nuklir Iran.Pemerintah AS, di bawah mantan presiden Donald Trump, secara sepihak meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan meluncurkan kampanye tekanan maksimum terhadap Republik Islam, meskipun Republik Islam sepenuhnya mematuhi komitmennya berdasarkan kesepakatan.[IT/r]Sejak April 2021, beberapa putaran pembicaraan antara Iran dan lima pihak yang tersisa di JCPOA—Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia—telah diadakan di ibu kota Austria untuk membawa AS kembali ke kesepakatan Iran. Pembicaraan Wina, bagaimanapun, mengecualikan diplomat Amerika karena penarikan negara mereka dari kesepakatan.[IT/r]