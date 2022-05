Pembunuhan Berdarah Shirin Abu Akleh oleh Israel dan Penipuan Media Barat

IslamTimes - Seorang jurnalis veteran Palestina, Shirin Abu Akleh, dibunuh dengan darah dingin pada Rabu (11/5) pagi saat meliput serangan militer Zionis Israel di kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki.

Untuk meluruskan hal ini, tanpa berbelit-belit dan tanpa memutarbalikkan fakta, Abu Akleh tidak dibunuh. Dia dibunuh. Wajahnya tertembak meski memakai rompi dengan tulisan 'press' dengan huruf kapital di atasnya. Itu adalah pembunuhan berencana.Itu juga bukan kasus salah identitas. Seseorang dapat dengan jelas membedakan antara jurnalis tak bersenjata dan pejuang bersenjata, antara kamera dan Kalashnikov.Abu Akleh tidak membawa senjata atau bahan peledak yang berpotensi membuat bingung para pembunuhnya. Dia sibuk melakukan pekerjaannya, yaitu melaporkan kebenaran dan membuka kedok para tiran, perampas kekuasaan, dan agresor.Wartawan Arab Al Jazira lama, yang menjadi terkenal saat meliput Intifada kedua antara tahun 2000 dan 2005, bersama dengan sekelompok wartawan lokal yang melaporkan serangan Zionis Israel ketika para perampok yang senang memicu mengamuk. Mereka jelas tahu target mereka.Itu adalah pembunuhan pengecut, kejahatan pengecut, dan penyalahgunaan kekuasaan yang menjijikkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa reporter berusia 51 tahun itu dipecat karena mengungkap kejahatan mengerikan rezim apartheid di wilayah pendudukan selama 25 tahun terakhir.Dia telah pantas dipuji sebagai suara rakyat Palestina dalam perjuangan lama mereka untuk pembebasan tanah dan rumah mereka yang diduduki dan kebebasan orang yang mereka cintai mendekam di ruang bawah tanah yang gelap.Cukup berani tetapi tidak mengejutkan, kompleks militer-industri-media Barat tidak dapat melihat pelanggaran siang bolong ini sebagaimana adanya. Mereka sibuk memutarnya untuk membebaskan rezim pembunuhan anak di Tel Aviv dari kejahatannya yang mengerikan meskipun kemarahan meningkat di seluruh dunia.The New York Times, yang mengklaim sebagai juara kebebasan berbicara, dalam keputusan editorial yang menjengkelkan berusaha keras untuk meremehkan besarnya tragedi itu. "Shirin Abu Akleh, jurnalis Palestina, meninggal, dalam usia 51 tahun," demikian headline surat kabar tersebut pada hari Rabu (11/5).Seolah-olah jurnalis yang terbunuh itu telah meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Seolah tidak ada yang membunuhnya dengan darah dingin. Seolah tidak terjadi apa-apa.Associated Press mengatakan wartawan Palestina itu "dibunuh oleh tembakan", tanpa menyebutkan asal api. Judulnya sepertinya menunjukkan bahwa itu adalah peluru nyasar yang menghancurkan wajah Abu Akleh saat dia secara tidak sengaja terjebak dalam baku tembak. Tidak ada yang bisa jauh dari kebenaran.Media Barat, melalui berita utama yang menyesatkan dan reportase yang menyimpang, sekali lagi menunjukkan kecenderungan pro-Zionis Israel yang sulit dilewatkan, seolah-olah bersaing untuk mendapatkan perhatian dalang pembunuhan di Tel Aviv.Dalam upaya untuk memberikan citra bersih untuk pembunuh, media besar menayangkan berita utama seperti Abu Akleh "terbunuh selama serangan Zionis Israel di Tepi Barat" (BBC), "dibunuh saat melaporkan serangan Zionis Israel" (NPT), "dibunuh saat meliput sebuah operasi militer Zionis Israel" (CNN). Tidak ada yang mengatakan "siapa" yang membunuhnya dan "mengapa".Masalahnya di sini adalah ketika memberitakan kejahatan perang Zionis Israel di wilayah pendudukan Palestina, media barat berasumsi bahwa "keseimbangan" berarti memberikan bobot yang sama kepada kedua belah pihak, tanpa menyadari yang satu penindas dan yang lain tertindas. Tidak mungkin ada kecocokan.Judul-judul ini adalah contoh klasik dari media misrepresentasi, kebingungan, spin-doctoring, dan distorsi fakta yang aneh agar sesuai dengan narasi tertentu — dalam hal ini, narasi yang dijajakan oleh Zionis dan pembela mereka. Jauh dari menerima tanggung jawab, mereka bersikeras untuk menyalahkan korban yang malang dan malang.Surat kabar Guardian yang berbasis di Inggris mengatakan Zionis Israel telah "dituduh" membunuh jurnalis Al Jazira sambil menirukan klaim tak berdasar rezim bahwa jurnalis itu "mungkin telah terkena tembakan Palestina".Beberapa seperti Fox News yang berhaluan kanan melangkah lebih jauh, mengatakan bahwa jurnalis Al Jazira "meninggal setelah insiden yang disengketakan di Tepi Barat", tidak terlalu berbeda dari versi yang didorong oleh New York Times.Tidak ada "perselisihan", tidak ada "bentrokan" dan tidak ada yang benar-benar "mati". Itu adalah pembunuhan brutal dan kejam terhadap seorang jurnalis Palestina oleh pasukan rezim Israel.Pembunuhan Abu Akleh bukanlah kasus yang terisolasi. Menurut Sindikat Jurnalis Palestina (PJS), sebuah badan yang dibentuk oleh jurnalis yang berbasis di Yerusalem, setidaknya 46 jurnalis telah dibunuh sejak tahun 2000 oleh pasukan pendudukan, dan sama sekali tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban.Reporters Without Borders mengatakan setidaknya 144 jurnalis Palestina telah terluka oleh pasukan Zionis Israel di Gaza, Tepi Barat, dan Al-Quds sejak 2018.Tidak pernah media Barat mengakui kejahatan perang Zionis Israel di wilayah pendudukan, apalagi mengutuknya, bahkan ketika jurnalis menjadi pihak yang menerima.Sebaliknya, dia telah berusaha untuk menggambarkan orang-orang Palestina sebagai agresor, salah melaporkan agresi telanjang Zionis Israel di Gaza sebagai "bentrokan" atau "kobaran kekerasan". Nyawa orang Palestina tidak penting bagi jurnalis Barat, termasuk jurnalis Palestina yang berani mengambil risiko besar untuk melaporkan kebenaran.Ketika serangan udara Zionis Israel menghancurkan sebuah menara media di Jalur Gaza yang terkepung pada Mei 2021, ada keheningan yang memekakkan telinga dari media Barat. Pada April 2022, PJS dan badan media lainnya mengajukan pengaduan resmi ke Pengadilan Kriminal Internasional terhadap "penargetan sistematis" jurnalis oleh Zionis Israel.Menariknya, standar ganda yang mencolok pada masalah Palestina juga dicontohkan oleh panduan gaya yang digunakan di organisasi media besar Barat, yang pada dasarnya melarang penggunaan kata 'Palestina'.Misalnya, AP stylebook edisi ke-55, yang digunakan secara luas di Barat, menyatakan bahwa kata-kata seperti 'Palestina' dan 'Palestina' harus digunakan "dalam konteks kegiatan Palestina di badan-badan internasional yang telah mengakuinya," tetapi kata-kata seperti 'Palestina atau negara Palestina' tidak digunakan dalam situasi lain, "karena itu bukan negara yang sepenuhnya merdeka dan bersatu."Upaya yang disengaja oleh editor untuk menerapkan aturan panduan gaya untuk liputan "netral", tanpa mempertimbangkan nuansa masalah ini, merupakan tindakan yang merugikan baik jurnalisme maupun praktisi media di Palestina.Saatnya untuk menyebut kemunafikan terang-terangan media Barat karena Abu Akleh bukanlah yang pertama dan kemungkinan besar tidak akan menjadi yang terakhir.[IT/r]