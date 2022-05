Pengadilan “Israel” Tolak Petisi Palestina Terhadap Proyek Kereta Gantung Al-Quds

IslamTimes - Pengadilan puncak entitas Zionis “Israel” telah menolak petisi yang menantang pembangunan kereta gantung kontroversial di Kota Tua al-Quds, yang selanjutnya akan mengkonsolidasikan cengkeraman rezim di kota yang diduduki dan tempat-tempat sucinya, termasuk menggabungkan titik nyala Masjid al-Aqsa.

Pengadilan tinggi pada hari Minggu (15/5) menolak petisi yang diajukan oleh warga Palestina di lingkungan Silwan, pemilik toko di Kota Tua, komunitas Karaite Yahudi, kelompok arkeologi Zionis "Israel" Emek Shaveh, dan kelompok lingkungan Adam Teva V'Din.Di antara penentang proyek tersebut adalah pengacara Sami Arshid, yang mewakili warga Palestina di lingkungan Silwan dan pemilik toko di Kota Tua."Ini adalah proyek megalomaniak kontroversial yang mempromosikan agenda politik," kata pengacara Arshid.Dia mengatakan proyek itu "merusak serius struktur sejarah, budaya, agama dan sosial al-Quds dan perlu dihentikan."Setelah putusan pengadilan keluar, Emek Shaveh dalam sebuah pernyataan mengatakan "perjuangan publik baru saja dimulai," memperingatkan bahwa proyek tersebut akan mengubah cakrawala kuno dan bersejarah Kota Tua al-Quds.“Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mencegah pembangunan proyek yang mengerikan ini,” tegasnya.Proyek kereta gantung di al-Quds yang diduduki membentang lebih dari 1,4 kilometer [0,86 mil], dari daerah Bukit Zaitun, bersebelahan dengan Kota Tua al-Quds, hingga Gerbang al-Maghariba, yang juga dikenal sebagai Gerbang Maroko. Gerbang dan merupakan salah satu gerbang utama Kota Tua di dekat Masjid al-Aqsha.Pada 2019, kabinet Zionis “Israel” telah mengalokasikan 200 juta shekel [$54,4 juta] untuk proyek tersebut.Kereta gantung diatur untuk melewati pemakaman komunitas Karaite Zionis "Israel", yang para pemimpinnya mengeluh bahwa proyek tersebut akan menodai situs pemakaman dan membuatnya tidak berfungsi.Kemudian mencapai Taman Kota David di lingkungan Silwan Palestina, yang penduduknya telah lama menghadapi perintah penggusuran.“Ini adalah proyek megalomaniak kontroversial yang mempromosikan agenda politik,” kata Arshid dalam sambutannya setelah putusan pengadilan.“Kami menyesalkan bahwa pengadilan menolak petisi dan tidak melakukan intervensi untuk mencegah bencana ini ke al-Quds, yang merupakan hasil dari proses yang salah dan berat,” katanya.Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengecam keras keputusan Mahkamah Agung Zionis "Israel" untuk menyetujui proyek kereta gantung kontroversial di al-Quds yang diduduki.Sebuah pernyataan kementerian menyebut proyek itu sebagai "bagian integral dari kampanye Yudaisasi 'Israel' di al-Quds dengan maksud untuk mengikis identitas Palestina, Islam dan Kristennya.""Keputusan pengadilan adalah bukti lain bahwa sistem pengadilan adalah bagian dari pendudukan Zionis 'Israel' untuk melayani penyelesaian dan rencana Yudaisasi," bunyi pernyataan itu.Dia mengimbau pemerintah AS dan masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan pada rezim Zionis "Israel" untuk menghentikan proyek di kota yang diduduki.Dalam perkembangan terpisah, seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa Washington akan menghapus kelompok “Israel” dari daftar hitam terornya.Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu dikutip oleh The Times of Zionis “Israel” pada hari Senin bahwa Kahane Chai, sebuah kelompok Yahudi Ortodoks radikal yang didirikan oleh Rabi Meir Kahane yang ultranasionalis, akan dikeluarkan dari daftar hitam organisasi teroris asing [FTO] setelah beberapa tahun tidak aktif. .Pejabat itu menambahkan bahwa Kahane Chai “akan tetap menjadi entitas Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus [SDGT]”, bahkan jika itu dikeluarkan dari daftar FTO.“Pemerintah AS tetap prihatin dengan warisan Kahane Chai dan penggunaan retorikanya yang berkelanjutan di antara para ekstremis sayap kanan yang kejam.”Departemen Luar Negeri menetapkan Kahane Chai sebagai FTO pada tahun 1997, tiga tahun setelah Baruch Goldstein – seorang pendukung kelompok tersebut – membantai 29 warga Palestina di kota al-Khalil [Hebron] Tepi Barat yang diduduki.Anggota parlemen Zionis “Israel” ekstremis Itamar Ben-Gvir, yang telah menganjurkan pencaplokan Tepi Barat, mendukung kelompok Kahane Chai dan bahkan telah menggantung potret Goldstein di rumahnya.[IT/r]