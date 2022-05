Anggota Kongres AS Memperkenalkan Resolusi Nakba

IslamTimes - Anggota Kongres AS Rashida Tlaib mengatakan dia memperkenalkan resolusi untuk mengakui Nakba Palestina, istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemindahan paksa ratusan ribu orang Palestina menjelang pembentukan entitas Zionis 'Israel' yang merebut pada tahun 1948.

Tlaib memperkenalkan resolusi tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Senin (16/5), sehari setelah warga Palestina menandai peringatan 74 tahun Nakba [Bencana].“Nakba didokumentasikan dengan baik dan terus dimainkan hari ini,” Tlaib, yang merupakan keturunan Palestina, menulis di Twitter. “Kita harus mengakui bahwa kemanusiaan orang Palestina ditolak ketika orang-orang menolak untuk mengakui kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia di Zionis ‘Israel’ apartheid.”Anggota kongres Demokrat itu mengatakan resolusi itu disponsori bersama oleh rekan-rekan progresifnya Betty McCollum, Marie Newman, Ilhan Omar dan Alexandria Ocasio-Cortez.Meskipun tidak mungkin lolos di DPR rezim yang sangat pro-Zionis 'Israel', para pembela hak-hak Palestina dengan cepat memuji tindakan itu sebagai "bersejarah."Institute for Middle East Understanding [IMEU], sebuah wadah pemikir yang mendukung hak-hak Palestina, berterima kasih kepada Tlaib karena “menyuarakan kenyataan ini, dan menyoroti rasa sakit dan ketidakadilan yang diderita warga Palestina.”Jutaan orang yang selamat dari Nakba dan keturunan mereka terus tinggal di kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, serta di negara-negara Arab tetangga.Nakba jarang dibahas dalam politik arus utama AS, karena rezim Tel Aviv telah menikmati dukungan luas dari legislator dan presiden berturut-turut dari kedua partai besar selama beberapa dekade.Zionis 'Israel' menerima $ 3,8 miliar dalam bantuan militer AS setiap tahun, dan tahun ini Washington menambahkan $ 1 miliar lagi dalam bantuan untuk "mengisi ulang" apa yang disebut sistem rudal Iron Dome rezim Zionis setelah perang 'Israel' di Gaza pada Mei 2021.[IT/r]