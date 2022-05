Pelapor PBB: Hak Asasi Manusia di Iran Sangat Dipengaruh oleh Sanksi AS

IslamTimes - Seorang pejabat tinggi hak asasi manusia PBB mengecam Amerika Serikat atas sanksi brutalnya terhadap Republik Islam Iran, dengan menegaskan bahwa sanksi ekonomi yang keras telah berdampak merusak hak asasi manusia di negara itu.

Alena Douhan, Pelapor Khusus PBB tentang Dampak Negatif Tindakan Paksaan Sepihak terhadap Penikmatan Hak Asasi Manusia, yang hari ini melakukan kunjungan resmi ke Iran, mengadakan konferensi pers di Tehran pada Rabu (18/5) sore.Berbicara kepada wartawan, Douhan mencatat bahwa sanksi selama beberapa dekade telah sepenuhnya memengaruhi kehidupan rakyat Iran dan secara khusus menghantam bagian masyarakat berpenghasilan rendah.Saat mempresentasikan penilaiannya tentang tindakan paksaan sepihak (UCM) terhadap Iran, pejabat PBB yang bekerja di bawah mandat dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, meminta Washington untuk meninggalkan kebijakan keras tekanan maksimum terhadap Iran dan negara-negara lain.Douhan, yang tiba di Teheran awal bulan ini, mengatakan dia telah bertemu dengan banyak anggota masyarakat sipil, perwakilan dari pusat keuangan, komunitas diplomatik selama kunjungannya.Dia mengatakan dia akan mengatasi kekhawatirannya tentang legalitas sanksi AS dalam laporan terakhirnya, yang akan dirilis di kemudian hari.Misi Douhan dari 7 hingga 18 Mei adalah yang pertama ke Iran oleh pelapor khusus PBB.Sebelum memulai perjalanan, pejabat PBB itu mengatakan dia berharap untuk "mengumpulkan informasi langsung tentang dampak tindakan pemaksaan sepihak pada realisasi penuh semua hak asasi manusia" di Iran."Kunjungan saya bertujuan untuk mencakup semua lapisan masyarakat dan sektor yang terpengaruh oleh tindakan tersebut," katanya, menepis spekulasi di media Barat bahwa dia menuju ke Iran dengan agenda tertentu.Dia mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa AS sejak tahun 1970-an memberlakukan sanksi ekonomi dan perdagangan yang melumpuhkan terhadap Iran dan secara signifikan memperluasnya sejak awal tahun 2000-an.Pada Mei 2018, mantan Presiden AS Donald Trump, setelah secara sepihak menarik negaranya dari kesepakatan nuklir 2015, memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran dan menjatuhkan sanksi baru dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dikecam secara luas.Di bawah perjanjian 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), sanksi internasional terhadap Republik Islam dilonggarkan dengan imbalan Tehran membatasi aspek-aspek tertentu dari kegiatan nuklirnya.Sanksi Trump merampas Republik Islam dari dividen ekonomi di bawah perjanjian itu karena melarang negara-negara dan perusahaan internasional untuk bekerja dengan Iran.Konglomerat real estat yang berubah menjadi presiden, Joe Biden, yang menjadi wakil presiden ketika JCPOA ditandatangani pada tahun 2015, berjanji untuk mengembalikan negaranya ke kesepakatan. Tetapi pemerintahannya telah gagal untuk menghormati komitmen tersebut, mengikuti warisan Trump.Menurut pelapor khusus PBB, AS terus secara ilegal melarang perdagangan dan investasi di Iran, memaksa perusahaan asing untuk meninggalkan negara itu karena takut akan sanksi.Kunjungan penting Douhan ke Iran terjadi di tengah kebuntuan atas kesepakatan nuklir, dengan AS menunjukkan keengganan untuk menanggapi proposal Iran.Mengecam keputusan AS untuk meninggalkan kesepakatan nuklir dan melanjutkan rezim sanksinya, dia mengatakan kesepakatan itu didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.“Menerapkan sanksi ekstrateritorial pada perusahaan Iran atau perusahaan yang bekerja dengan Iran … adalah ilegal menurut hukum internasional,” tegasnya.Mengomentari aset beku Iran di luar negeri, pejabat PBB mengatakan aset yang diperkirakan sekitar $ 120 miliar perlu dibuka blokirnya.“Saya mendesak negara-negara yang telah membekukan aset Bank Sentral Iran untuk segera mencairkan dana Iran berdasarkan hukum internasional.”Douhan memulai kunjungan 11 harinya ke Iran pada 7 Mei, sehari sebelum ulang tahun keempat penarikan ilegal AS dari JCPOA.Pekan lalu, pejabat tinggi hak asasi manusia Iran Kazem Gharibabadi mengatakan kunjungan Douhan hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang dampak sanksi untuk meminta pertanggungjawaban negara (AS).“Negara-negara yang terkena sanksi harus menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk menahan negara-negara yang menyerukan dan menegakkan sanksi sepihak yang bertanggung jawab,” kata Gharibabadi.Komentarnya muncul sebagai tanggapan atas laporan di media Barat yang menuduh Iran memanfaatkan kunjungan itu untuk menghindari pertanggungjawaban dan "mengalihkan perhatian" dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia.Dalam konferensi pers hari Rabu (18/5), Douhan juga menyambut baik upaya Iran untuk mendukung para pengungsi Afghanistan, yang terlantar akibat perang AS selama 20 tahun, meskipun terhuyung-huyung di bawah sanksi.“Saya menyerukan kepada negara-negara yang memberikan sanksi, khususnya AS, untuk meninggalkan sanksi sepihak,” katanya.Dia juga merujuk pada negosiasi yang terhenti di Wina untuk membawa AS kembali ke JCPOA, mendesak penandatangan JCPOA dan AS untuk melanjutkan negosiasi.”Iran dan kelompok negara P4+1 – Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia – telah mengadakan beberapa putaran sanksi di ibu kota Austria sejak April 2021 untuk menghidupkan kembali JCPOA.Iran mengatakan tujuan utamanya dalam pembicaraan itu adalah menghapus sanksi ilegal AS.[IT/r]