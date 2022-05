Anggota Parlemen AS Menuntut Klarifikasi tentang 'Larangan Khashoggi' di Tengah Kunjungan Pangeran Saudi

IslamTimes - Dua anggota parlemen AS mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menjelaskan mengapa mereka memberikan visa kepada Wakil Menteri Pertahanan Saudi Pangeran Khalid bin Salman dan apakah dia termasuk dalam daftar orang Saudi yang dilarang memasuki Amerika Serikat atas pembunuhan jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi 2018.

Anggota Kongres Tom Malinowski dan Brian Fitzpatrick mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Rabu (18/5) ketika Pangeran Khalid, adik dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman [MBS], sedang berkunjung ke Washington minggu ini. Dia bertemu dengan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada hari Selasa (17/5).Pangeran menjabat sebagai duta besar Arab Saudi untuk Washington ketika Khashoggi, yang juga seorang penduduk AS, dibunuh pada 2018.“Menurut laporan publik, Pangeran Khalid bertemu dengan sejumlah pejabat senior pemerintah AS, tampaknya merusak pernyataan Administrasi Februari 2021 yang menunjukkan bahwa Anda akan berusaha untuk mengkalibrasi ulang hubungan AS-Saudi dengan melibatkan rekan-rekan resmi Anda,” kata surat itu.“Kami berusaha untuk memahami alasan dari beberapa kunjungan Pangeran Khalid dan apakah Departemen Luar Negeri meninjau tuduhan mengenai dugaan perannya dalam menargetkan pembangkang Saudi, konsisten dengan Larangan Visa Khashoggi dari Pemerintah,” tambahnya.Pangeran Khalid, yang juga melakukan perjalanan ke Washington Juli lalu, adalah orang Saudi dengan profil tertinggi yang mengunjungi ibu kota AS sejak pemerintahan Biden merilis laporan intelijen yang telah lama ditunggu-tunggu yang menyimpulkan bahwa MBS terkait dengan kasus pembunuhan Khashoggi.Pembunuhan Khashoggi di dalam konsulat Saudi di kota Istanbul Turki pada Oktober 2018 menimbulkan kecaman global dan memberi tekanan pada putra mahkota Saudi.Badan intelijen AS mengakui tahun lalu bahwa Mohammed bin Salman memerintahkan tim operasi Saudi untuk membunuh Khashoggi. Pada bulan Februari, pemerintahan Biden mengkonfirmasi bahwa putra mahkota telah mendalangi pembunuhan brutal tersebut.Riyadh terus menolak ini, mengklaim bahwa jurnalis itu tewas dalam operasi jahat.[IT/r]