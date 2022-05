Wabah Virus Monkeypox Langka Membuat Eropa dan AS Waspada

IslamTimes - Ketakutan kesehatan baru dalam bentuk infeksi virus langka cacar monyet telah muncul di Eropa dan AS, membuat otoritas kesehatan waspada karena pandemi COVID-19 juga masih berlarut-larut.

Meskipun wabahnya kecil – sejauh ini 68 kasus yang dicurigai, termasuk 8 di Inggris dan 20 di Portugal, telah diidentifikasi – cara penularan virus masih diselimuti misteri.Otoritas kesehatan di Inggris memiliki sedikit petunjuk di mana orang tertular virus, di tengah kekhawatiran yang berkembang bahwa virus tersebut mungkin menyebar melalui komunitas, mungkin melalui rute penularan baru.Penyakit virus langka ini pertama kali dilaporkan di Republik Demokratik Kongo pada 1970-an.Selain Inggris dan Portugal, Spanyol mengatakan sedang menguji 23 kasus potensial, Kanada melaporkan 13 kasus dugaan virus, Swedia mengkonfirmasi satu kasus pada Kamis (19/5), Australia juga menemukan kasus "kemungkinan" sementara negara bagian Massachusetts mengumumkan telah menemukan kasus pada seorang pria yang baru-baru ini bepergian ke Kanada."[Wabah] ini langka dan tidak biasa," ahli epidemiologi Susan Hopkins, yang merupakan kepala penasihat medis dari Badan Keamanan Kesehatan Inggris [UKHSA], mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin."Di mana tepatnya dan bagaimana mereka [orang-orang] memperoleh infeksi mereka masih dalam penyelidikan mendesak," kata badan tersebut dalam pernyataannya.Jimmy Whitworth, seorang profesor kesehatan masyarakat internasional di London School of Hygiene and Tropical Medicine, dikutip mengatakan bahwa itu "sangat tidak biasa."“Secara historis, kasus yang diekspor sangat sedikit. Itu baru terjadi delapan kali sebelum tahun ini,” katanya.Cacar monyet menyebabkan demam, nyeri tubuh, pembesaran kelenjar getah bening, dan akhirnya "cacar", atau lepuh berisi cairan yang menyakitkan di wajah, tangan, dan kaki, menurut para ahli medis.Kebanyakan orang sembuh dari penyakit, yang endemik di beberapa bagian Afrika tengah dan barat dan biasanya akibat kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi, dalam beberapa minggu, tetapi bisa berakibat fatal.Salah satu versinya dianggap mematikan dan membunuh hingga 10 persen orang yang terinfeksi, tetapi versi yang saat ini menyebar di Inggris dikatakan lebih ringan dengan tingkat kematian 1 persen.Kasus cacar monyet pertama dikonfirmasi di Inggris awal bulan ini. Negara ini bekerja dengan Organisasi Kesehatan Dunia [WHO] untuk menyelidiki penyebaran virus setelah tidak dapat menemukan hubungan antara kasus awal, pada seorang pria yang telah melakukan perjalanan dari Nigeria, dan yang lebih baru.Inggris, Portugal, Spanyol, dan AS termasuk di antara negara-negara yang telah melaporkan kasus infeksi virus monkeypox dalam beberapa hari terakhir.[IT/r]