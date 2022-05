George Bush Tergelincirnya di Irak Saat Mengecam Putin, Total Ironis

IslamTimes - Mantan Presiden AS George W. Bush membuat kesalahan yang memalukan, mungkin kesalahan Freudian, ketika berbicara tentang pentingnya demokrasi dan ancaman terhadap demokrasi dari luar negeri, dan secara khusus membidik Rusia.

“Pemilihan Rusia dicurangi,” katanya. “Lawan politik dipenjara atau dihilangkan dari berpartisipasi dalam proses pemilihan. Hasilnya adalah tidak adanya checks and balances di Rusia dan keputusan satu orang untuk melancarkan invasi brutal ke Irak yang sepenuhnya tidak dapat dibenarkan. Maksudku Ukraina.”Kemudian Bush menepis kesalahan itu dan berkata, “Irak juga,” menyindir bahwa Rusia entah bagaimana terlibat di Irak – yang jelas tidak benar.Bagaimanapun, kesalahan sederhana atau tidak, itu adalah contoh paling sempurna dari kemunafikan langsung politisi AS yang menyerukan serangan Rusia ke Ukraina. Bush sendiri meluncurkan invasi ilegal ke Irak pada tahun 2003 yang mengakibatkan perkiraan kematian lebih dari 1 juta warga Irak dalam beberapa tahun pertama saja.Semua mengatakan, perang berakhir menjadi operasi berdarah sembilan tahun di bawah kepura-puraan palsu 'senjata pemusnah massal' yang seharusnya dipegang oleh pemimpin Irak saat itu Saddam Hussein. Pasukan AS secara terbuka melakukan kejahatan perang, termasuk penggunaan senjata kimia ilegal, pembunuhan puluhan ribu warga sipil oleh pasukan AS, serta meluasnya penggunaan penyiksaan. Semua pelanggaran ini telah dikonfirmasi oleh AS atau diakui dalam dokumen internal yang dibocorkan oleh WikiLeaks.Fakta bahwa orang yang memimpin perang yang mengerikan ini – perang yang menimbulkan protes terbesar dalam sejarah manusia – memiliki keberanian untuk menyerukan tindakan Rusia di Ukraina adalah tampilan narsisme. Ini sangat menggelikan bahkan dia sendiri membiarkannya, ya, apa yang terjadi di Irak adalah sebuah parodi.Apa yang membuat parodi ini semakin jelas adalah persis apa yang dia katakan tentang Rusia, bahwa “satu orang” dapat meluncurkan operasi militer tanpa checks and balances. Itulah yang terjadi selama Perang Irak. Ada hukum dan lembaga internasional yang dirancang untuk mencegah terjadinya kejahatan semacam ini – yang semuanya diabaikan. Hal ini membuktikan bahwa hukum internasional bukanlah hukum yang demikian, melainkan hanya sebagai alat politik untuk mewujudkan keinginan satu hegemon, yaitu Amerika Serikat.Justru situasi ini, kehancuran hukum internasional dan pemikiran yang dihasilkan bahwa hukum internasional tidak benar-benar melindungi siapa pun, yang menciptakan kondisi untuk situasi di Ukraina. Sebelum intervensi Rusia dalam konflik, yang sebenarnya telah berlangsung sejak 2014, Moskow mengirimkan kekhawatiran keamanannya yang sah – termasuk tentang militerisasi Ukraina dan potensi keanggotaan NATO Ukraina – ke Barat, tetapi semuanya diabaikan.Ironisnya, sekali lagi Bush yang memulai pendekatan dengan terang-terangan mengabaikan kepentingan Rusia. Setelah runtuhnya Uni Soviet, ada harapan bahwa Rusia bisa menjadi mitra Barat, bukan musuh. Ketika Presiden Rusia Vladimir Putin memulai masa jabatan pertamanya, itu adalah harapan yang dia sendiri bagikan.Faktanya, saat Rusia menangani terorisme di Chechnya, Presiden Putin ingin bermitra dengan AS dalam operasi kontra-terorisme. Dia menjanjikan dukungan untuk AS dalam upayanya sendiri melawan terorisme, termasuk di Afghanistan, menawarkan penggunaan wilayah udara Rusia dan sumber daya lainnya.Dia bertemu untuk pertama kalinya dengan Bush di rumah terakhirnya di Texas pada tahun 2001 tepat setelah serangan teror 9/11. Di sekolah menengah Texas setempat, Bush menggambarkan Putin sebagai "pemimpin gaya baru, seorang reformis..., seorang pria yang akan membuat perbedaan besar dalam membuat dunia lebih damai, dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat." Kemudian hanya beberapa minggu kemudian, Bush menarik diri dari Perjanjian Rudal Anti-Balistik untuk, kata pemerintah, melindungi sekutu NATO dari potensi serangan rudal Iran. Putin mengatakan secara terbuka bahwa langkah ini akan merusak upaya pengendalian senjata dan melemahkan keamanan Eropa.Sikap bermuka dua seperti itu pada dasarnya tetap menjadi norma di Washington sejak saat itu. Amerika meyakinkan para pemimpin dunia bahwa mereka ingin bekerja sama, membangun hubungan dan mengurangi ketegangan, tetapi kemudian segera memberlakukan kebijakan yang bertentangan dengan kata-kata mereka sendiri. Selama kepemimpinan Putin, yang telah tumpang tindih dengan beberapa presiden AS, Rusia telah mengalami gelombang ekspansi NATO berturut-turut yang telah merambah sampai ke depan pintu Rusia dan militerisasi lingkungan Rusia – meskipun janji lisan bahwa ini tidak akan terjadi, ironisnya, dari Presiden George H.W. Bush, ayah dari George W. Bush.George W. Bush dengan demikian jelas tidak memiliki dasar untuk berdiri ketika datang ke invasi ilegal dan kurangnya checks and balances pada kebijakan luar negeri. Bush bahkan memberanikan diri menyensor opini tindakan Rusia di Ukraina cukup ironi -- kesalahan Freudian hanyalah ironi dalam semua kejelasan ungkapannya.[IT/r]