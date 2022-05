AS Klaim: Rusia Tidak Ingin Bergabung dengan NATO

IslamTimes - Rusia "memutuskan" tidak ingin bergabung dengan NATO pada 1990-an, meskipun "orang-orang membicarakannya", Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada pembawa acara televisi Stephen Colbert di acaranya pada hari Kamis (19/5). Para pejabat Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, telah menyatakan bahwa upaya negara mereka untuk bergabung dengan blok itu dihalangi oleh Barat.

Pernyataan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertentangan dengan apa yang dikatakan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnyaBlinken muncul di The Late Show untuk berbicara tentang kebijakan Rusia AS dan alasan Washington percaya bahwa Putin bekerja melawan tujuannya sendiri dengan menyerang Ukraina.“Dia ingin mencegah NATO menjadi lebih besar dengan Ukraina. Sekarang sebenarnya dengan Finlandia dan dengan Swedia,” kata pejabat AS, mengacu pada aplikasi keanggotaan yang dikirim kedua negara Nordik ke NATO minggu ini.Colbert mengutip pendapat Paus Fransiskus bahwa ekspansi NATO di Eropa sebagian menjadi penyebab krisis di Ukraina, tetapi sekretaris itu mengatakan bukan itu masalahnya.“NATO adalah aliansi pertahanan,” dia meyakinkan. “Itu tidak memiliki niat agresif terhadap Rusia. Itu tidak pernah menyerang Rusia; itu tidak akan menyerang Rusia. Itu tidak bermaksud untuk menyerang Rusia.”Tuan rumah kemudian menyarankan apa yang disebutnya “ide gila” bahwa Rusia kemudian harus diizinkan untuk bergabung dengan NATO juga. Untuk itu, Blinken mengatakan "di tahun 1990-an itu sebenarnya sesuatu yang dibicarakan orang."“Yah, Rusia memutuskan itu bukan yang ingin mereka lakukan,” tambahnya, saat penonton tertawa.Klaim yang sama bahwa Rusia memiliki kesempatan untuk menjadi anggota NATO tetapi menolak untuk melakukannya telah dibuat oleh sejumlah pejabat AS, termasuk mantan Presiden Bill Clinton, yang menulis op-ed peledakan Rusia bulan lalu yang menyebutkan masalah tersebut tetapi memperdebatkan rekening pertukaran Putin dengan dia.Pada bulan Februari, Putin mengingat bagaimana selama kunjungan Clinton ke Moskow pada tahun 2000, dia bertanya kepada tamunya bagaimana reaksi AS jika Rusia meminta keanggotaan dalam aliansi tersebut. "Reaksi atas pertanyaan saya sangat terkendali," katanya“Ya, NATO berkembang meskipun ada keberatan dari Rusia, tetapi ekspansi lebih dari sekadar hubungan AS dengan Rusia,” tulis mantan pemimpin AS itu dalam tanggapannya. Dia menambahkan bahwa,“ [AS] membiarkan pintu terbuka untuk keanggotaan Rusia di NATO.”Kremlin menanggapi pernyataan NATO ClintonJuru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengomentari artikel Clinton secara lebih definitif.“Saya tahu pasti bahwa pihak Amerika telah berulang kali berbicara tentang ketidakmungkinan keanggotaan seperti itu. Secara de facto, dikatakan bahwa pintu-pintu sebaliknya tertutup, karena pada dasarnya tidak mungkin,” katanya.Rusia telah berulang kali menyatakan pada NATO, dengan mengatakan ekspansinya ke perbatasan Rusia merupakan ancaman kritis bagi keamanan nasional Rusia. Selama peningkatan ketegangan sebelum serangan ke Ukraina, Moskow melakukan upaya terakhir untuk mengamankan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan blok tersebut tetapi diberitahu bahwa tidak ada yang akan diberikan.AS mengklaim bahwa kebijakan pintu terbuka sangat penting bagi NATO, meskipun dokumen pendiriannya tidak mencakup ketentuan tersebut dan, sebaliknya, memungkinkan setiap anggota untuk memblokir aksesi anggota baru. Kebetulan, kebijakan ini memiliki relevansi baru setelah Turki mengancam akan memveto aplikasi Finlandia dan Swedia.Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.[IT/r]