Wartawan: $40 Miliar Bantuan AS untuk Ukraina 'Dicuri dari Rakyat Amerika'

IslamTimes - Seorang jurnalis Amerika dan komentator politik mengecam persetujuan kongres lebih dari $40 miliar dalam bantuan baru untuk Ukraina, dengan mengatakan bahwa uang itu "dicuri dari rakyat Amerika."

[IT/r]