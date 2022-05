Saham AS Menderita Penurunan Terpanjang sejak Depresi Hebat

IslamTimes - Saham AS terpukul lagi pada hari Jumat (20/5), mendorong Wall Street ke status pasar bearish di tengah kekhawatiran inflasi dan resesi dan membuat investor mengalami kerugian beruntun terpanjang sejak Depresi Hebat setidaknya dengan satu ukuran kunci.

Indeks Standard & Poor's 500 turun sebanyak 2,3%, meninggalkan 21% di bawah tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada Januari dan pada dasarnya mengakhiri pergerakan pasar bull yang dimulai pada Maret 2020. S&P dianggap sebagai ukuran paling akurat dari Kinerja pasar saham AS, karena berbasis lebih luas daripada 30 anggota Dow Jones Industrial Average, yang seluruhnya terdiri dari sekuritas blue-chip.Dow turun sebanyak 617 poin, turun 2% hari ini dan 16% tahun ini. Indeks blue-chip berada pada kecepatan untuk membatasi penurunan mingguan lebih dari 4%, menandai penurunan mingguan kedelapan berturut-turut dan penurunan beruntun terpanjang sejak 1932, menurut Dow Jones Market Data. Tahun itu menandai titik terendah Dow dari Depresi Hebat.Nasdaq Composite berada di wilayah pasar beruang yang lebih dalam daripada S&P, turun 30% tahun ini dan 32% dari level puncaknya. Nasdaq turun sebanyak 352 poin, atau 3,1% hari ini."Sekarang S&P turun lebih dari 20%, secara resmi berada di pasar beruang," kata ekonom Peter Schiff. “Tapi pasar beruang tidak dimulai hari ini. Itu dimulai pada 4 Januari, ketika S&P mencapai titik tertingginya. Kami telah berada di pasar beruang sejak itu. Hanya saja investor telah menyangkal. Beruang ini akan sangat ganas.”Mantan kepala eksekutif Goldman Sachs Lloyd Blankfein memperingatkan awal pekan ini bahwa ekonomi AS berada pada "risiko yang sangat, sangat tinggi" untuk meluncur ke dalam resesi. Inflasi berada pada level tertinggi 40 tahun, dan bank sentral negara mendorong suku bunga lebih tinggi untuk membantu memulihkan stabilitas harga.“Proses menurunkan inflasi hingga 2% juga akan mencakup beberapa rasa sakit, tetapi pada akhirnya hal yang paling menyakitkan adalah jika kita gagal menghadapinya dan inflasi mengakar dalam ekonomi pada tingkat tinggi, dan kita tahu apa yang terjadi. itu seperti itu," kata Ketua Federal Reserve Bank Jerome Powell pekan lalu.Hanya satu pasar bearish dalam 50 tahun terakhir yang tidak disertai dengan resesi, dan kehancuran Wall Street terjadi pada tahun 1987. Presiden Joe Biden menyalahkan krisis inflasi sebagian besar pada serangan militer Rusia di Ukraina, tetapi AS mulai mengalami harga yang tak terkendali. meningkat pada awal 2021, hampir setahun sebelum konflik di Eropa Timur dimulai.[IT/r]