Warga Korea Selatan Memprotes Kunjungan Biden ke Seoul Di Tengah Kehadiran Polisi yang Banyak

IslamTimes - Ratusan warga Korea Selatan berkumpul di luar sebuah hotel tempat Presiden AS Joe Biden menginap di Seoul, memprotes kunjungan yang mereka katakan akan memicu ketegangan dan perang di Semenanjung Korea.

Mereka berkerumun di depan hotel Grand Hyatt Seoul dan kantor kepresidenan terdekat di Distrik Yongsan Seoul, tempat Biden tinggal selama kunjungan kenegaraannya ke negara itu.Presiden AS tiba di Seoul pada hari Jumat (20/5) sebagai bagian dari tur enam hari ke Korea Selatan dan Jepang dengan tujuan membahas berbagai masalah, termasuk ketegangan dengan Korea Utara.Polisi Seoul mengatakan mereka telah menerima sekitar 50 pemberitahuan berbeda untuk demonstrasi jalanan yang sebagian besar menentang kunjungan Biden.Pada hari Jumat, sekelompok sekitar 60 pengunjuk rasa keberatan dengan kehadirannya. Sekitar 200 pengunjuk rasa dari kelompok unifikasi pro-Korea dan 200 lainnya dari kelompok yang berbeda akan mengadakan konferensi pers dan demonstrasi jalanan di depan Museum Nasional Korea dan Memorial Perang Korea pada hari Sabtu ketika KTT Seoul-Washington diadakan. diadakan di kantor Presiden Yoon Suk-yeol.Mengepung area di depan hotel Biden, polisi mengatakan mereka telah mengumpulkan sekitar 7.200 petugas dari 120 divisi pada hari Sabtu (21/5) untuk menjaga keamanan saat kedua presiden mengadakan KTT.Kunjungan Biden terutama tentang membangun "hubungan pribadi yang kuat" dengan Yoon, yang kurang dari dua minggu kepresidenannya, kata seorang pejabat AS, tetapi menambahkan itu juga berfokus pada isu-isu seperti ketegangan di Korea Utara serta hubungan kampanye yang dipimpin AS untuk memberikan sanksi kepada Rusia atas operasi militernya di Ukraina.Perjalanan Biden ke Asia "adalah tentang menunjukkan persatuan dan tekad serta memperkuat koordinasi antara sekutu terdekat kami," kata pejabat itu kepada wartawan dengan syarat anonim.Namun, kunjungan itu dibayangi oleh apa yang disebut pejabat AS sebagai "saber-derak" melintasi perbatasan yang dijaga ketat di Korea Utara, yang Gedung Putih yakini mungkin menggunakan momen penting itu untuk menguji rudal atau bahan peledak berkemampuan nuklir.Intelijen Korea Selatan juga telah memperingatkan bahwa Pyongyang baru-baru ini menyelesaikan persiapan untuk uji coba nuklir.[IT/r]