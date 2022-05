Trump Membayar Denda $110 Ribu Setelah Ditahan dengan Penghinaan Pengadilan

IslamTimes - Donald Trump telah membayar denda $110.000 setelah ditahan di pengadilan karena lambat menanggapi panggilan pengadilan sipil yang dikeluarkan oleh jaksa agung negara bagian New York.

Berita di satu sisi dalam banyak perselisihan hukum mantan presiden datang tak lama setelah perkembangan besar di sisi lain, berita bahwa mantan jaksa agung AS Trump, William Barr, sedang dalam diskusi tentang bersaksi di depan komite DPR yang menyelidiki serangan Capitol yang mematikan.Penyelidikan DPR pada 6 Januari telah menghasilkan tuduhan penghinaan kriminal untuk satu sekutu Trump, mantan ahli strategi Gedung Putih Steve Bannon.Letitia James, jaksa agung New York, sedang melakukan penyelidikan sipil atas urusan bisnis Trump.Pekan lalu, seorang pengacara untuk kantor James mengatakan bukti dapat mendukung tindakan hukum terhadap Trump, perusahaannya atau keduanya, tetapi keputusan akhir belum dibuat.James, seorang Demokrat, mengatakan penyelidikannya selama tiga tahun menemukan bukti bahwa Organisasi Trump salah menyatakan nilai aset seperti gedung pencakar langit dan lapangan golf selama lebih dari satu dekade.Trump, seorang Republikan, menyangkal tuduhan James. Dia menyebut penyelidikan James "rasis" dan "perburuan penyihir" yang bermotivasi politik. Pengacara Trump menuduh James melakukan penuntutan selektif. Trump menggugat James di pengadilan federal, berusaha untuk menghentikan penyelidikannya.Trump membayar denda penghinaan pengadilan pada hari Kamis (19/5) tetapi masih harus menyerahkan dokumen tambahan agar perintah penghinaan dicabut, kata kantor James.Seorang hakim Manhattan menyatakan Trump menghina pengadilan pada 25 April dan mendendanya $ 10.000 per hari karena tidak mematuhi panggilan pengadilan dalam penyelidikan jangka panjang terhadap praktik bisnisnya.Arthur Engoron setuju pada 11 Mei untuk mencabut perintah penghinaan jika Trump membayar denda pada 20 Mei dan menyerahkan surat pernyataan yang merinci upaya untuk mencari catatan yang dipanggil dan menjelaskan kebijakan penyimpanan dokumennya dan perusahaannya.Engoron juga mengharuskan perusahaan yang disewa oleh Trump untuk membantu pencarian, HaystackID, menyelesaikan 17 kotak di penyimpanan di luar lokasi dan bagi perusahaan itu untuk melaporkan temuannya dan menyerahkan dokumen yang relevan. Proses itu selesai pada hari Kamis, kata kantor James.Engoron mengatakan kepada Trump untuk membayar uang dan jaksa agung untuk menyimpannya di rekening escrow sementara tim hukum Trump mengajukan banding atas temuan penghinaan yang asli.Engoron menghentikan denda agar tidak bertambah pada 6 Mei, ketika pengacara Trump menyerahkan 66 halaman dokumen yang merinci upaya untuk menemukan catatan panggilan pengadilan. Hakim memperingatkan bahwa dia dapat mengembalikannya, berlaku surut hingga 7 Mei, jika persyaratan tidak dipenuhi.Sebuah pesan mencari komentar ditinggalkan dengan pengacara Trump.[IT/r]