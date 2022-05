Suriah Menuntut AS Membayar Korban Serangan Udara

IslamTimes - Misi permanen Suriah untuk PBB menyatakan pada hari Jumat (20/5) bahwa AS harus menarik pasukannya dari negara itu sekaligus dan membayar ganti rugi atas kematian puluhan warga sipil dalam serangan udara 2019 di kota Baghuz.

Damaskus menolak temuan Pentagon, menuntut penarikan pasukanDamaskus dengan tegas menolak laporan Pentagon yang mengklaim bahwa pihaknya tidak bersalah atas serangan itu, menyatakan kesimpulannya mewakili "pengakuan kelalaian yang menyerukan pertanggungjawaban."Pentagon telah merilis sebuah laporan pada hari Selasa yang mengklaim serangan udara 18 Maret 2019 yang menargetkan perkemahan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS/ISIL) di Baghuz Suriah, yang awalnya diyakini telah menewaskan sekitar 70 orang, tidak melanggar aturan keterlibatan atau hukum. perang.Penilaian Washington pada akhirnya mengklaim bahwa dari 56 orang yang dipastikan tewas dalam ledakan bom seberat 500 pon, hanya empat yang warga sipil. Laporan itu juga mengklaim bahwa sementara “warga sipil berada dalam radius ledakan” yang mengakibatkan korban sipil, keputusan untuk menjatuhkan bom besar telah “menunjukkan kesadaran bagi non-pejuang.” Namun, dalam menentukan siapa yang dianggap teroris, digunakan standar era Obama yang mengklasifikasikan semua pria usia militer yang terbunuh sebagai kombatan secara default.Misi Suriah untuk PBB menolak kesimpulan Pentagon sebagai "upaya yang jelas untuk membebaskan pasukan pendudukan AS di Suriah dari tanggung jawab langsung mereka atas korban sipil dengan dalih memerangi organisasi teroris 'ISIS'" dan menolak klaim bahwa "upaya telah telah dibuat untuk membedakan antara warga sipil dan anggota 'ISIS'” sebagai “pembenaran kosong” untuk pembunuhan warga sipil.“Investigasi yang bias ini tidak dapat menyangkal fakta bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi di Baghuz,” kata misi tersebut kepada Newsweek, Jumat. “Setiap pembenaran yang diberikan oleh pemerintah AS untuk tidak melanggar hukum perang atau aturan keterlibatan adalah untuk menghindari fakta bahwa pasukan AS yang dikerahkan di Suriah adalah ilegal dan mereka melancarkan serangan militer, dengan dalih memerangi terorisme, tanpa persetujuan. atau koordinasi pemerintah Republik Arab Suriah.”Terlepas dari laporan yang seharusnya membersihkan militer AS dari kesalahan apa pun, teks lengkapnya tetap dirahasiakan, dengan hanya ringkasan dua halaman yang dirilis ke publik. Lokasi ledakan itu sendiri dengan cepat dibuldoser, dan laporan internal awal "tertunda, dibersihkan, dan diklasifikasikan," menurut New York Times.Kesimpulan laporan itu sangat kontras dengan pernyataan dari personel AS di lapangan pada saat itu, dengan seorang analis militer dilaporkan menyatakan bahwa “kami baru saja menjatuhkan [bom seberat 500 pon] pada 50 wanita dan anak-anak” dan yang lainnya mempertanyakan apakah mereka baru saja menyaksikan kejahatan perang.Sementara Komando Pusat AS sebelumnya mengakui bahwa 80 orang telah tewas dalam serangan itu dan hanya 16 orang yang diduga teroris ISIS, militer membela tindakannya dengan menyatakan bahwa 60 orang lainnya juga bisa menjadi teroris, karena “wanita dan anak-anak di Negara Islam kadang-kadang mengambil angkat senjata.”Laporan Pentagon baru-baru ini bahkan bertentangan dengan temuan yang diperkecil itu, hanya mengakui bahwa “kekurangan administratif berkontribusi pada kesan bahwa [Departemen Pertahanan] tidak memperlakukan insiden [korban sipil] ini dengan serius, tidak transparan, dan tidak mengikutinya protokol sendiri” mengenai insiden korban sipil.Kelompok masyarakat sipil internasional telah menghapus protokol pelaporan korban sipil Pentagon karena 'ompong' mereka, yang terbaru menyusul insiden di Afghanistan di mana seorang pekerja LSM Afghanistan dan sembilan anggota keluarga – termasuk tujuh anak – tewas dalam serangan udara yang diduga menargetkan teroris ISIS. Investigasi itu juga tidak menemukan "kesalahan atau kelalaian" di pihak para pembunuh.[IT/r]