Kementerian Luar Negeri Rusia Mempublikasikan Daftar 963 Warga AS yang Dilarang Memasuki Rusia

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Rusia telah merilis daftar pemberhentian nasional dari 963 warga AS yang, sebagai tindakan balas dendam, dilarang datang ke Rusia.

“Dalam konteks tindakan pembalasan terhadap sanksi anti-Rusia yang terus menerus dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang masuk tentang individu-individu dalam daftar pemberhentian nasional kami, Kementerian Luar Negeri Rusia menerbitkan daftar warga negara AS yang secara permanen dilarang memasuki Federasi Rusia,” kata pernyataan yang diposting di situs web kementerian pada hari Sabtu (21/5).Tautan ke daftar dengan nama 963 individu terlampir pada dokumen. Di antara mereka adalah Presiden AS Joe Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Direktur FBI Christopher Wray dan pejabat AS lainnya, yang larangan masuknya telah diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya.“Kami menekankan bahwa tindakan bermusuhan Washington, yang menjadi bumerang bagi AS, akan terus ditanggapi dengan baik,” kata Kementerian Luar Negeri.Kementerian Luar Negeri Rusia menekankan bahwa sanksi balasan Rusia tidak disengaja dan ditujukan untuk “memaksa rezim AS yang berkuasa, yang berusaha untuk memaksakan 'tatanan dunia berbasis aturan' neokolonial di seluruh dunia, untuk mengubah perilakunya dengan mengakui realitas geopolitik baru.”“Rusia tidak mencari konfrontasi dan tetap terbuka untuk dialog yang jujur ​​dan saling menghormati, membedakan rakyat Amerika, yang selalu menikmati rasa hormat kami, dari otoritas AS, yang memicu Russophobia, dan mereka yang melayani mereka. Orang-orang inilah yang dimasukkan ke dalam 'daftar hitam' Rusia,” pernyataan itu menyimpulkan.[IT/r]