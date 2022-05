Jenderal AS Memperingatkan 'Konflik Antara Kekuatan Besar'

IslamTimes - Kemungkinan konflik militer “antara kekuatan besar” semakin meningkat, ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Mark Milley, telah memperingatkan.

Jenderal Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan AS, menyebut China dan Rusia sebagai kekuatan global yang sedang diperebutkan AmerikaBerbicara di depan taruna yang lulus dari Akademi Militer AS West Point pada hari Sabtu (21/5), Milley mengatakan bahwa “dunia tempat Anda ditugaskan memiliki potensi konflik internasional yang signifikan antara kekuatan besar.” Jenderal menambahkan "potensi itu meningkat, bukan menurun."Milley melanjutkan dengan memilih China dan Rusia, menggambarkan keduanya memiliki “kemampuan militer yang signifikan” dan berniat untuk “mengubah tatanan berbasis aturan saat ini.”Dia juga mencatat bahwa pertempuran yang sedang berlangsung di Ukraina menyoroti beberapa karakteristik utama dari medan perang di masa depan, yang akan “sangat kompleks dan hampir pasti menentukan di daerah perkotaan melawan musuh yang sulit dipahami dan ambigu yang menggabungkan terorisme dan peperangan di samping kemampuan konvensional – semuanya tertanam dalam skala besar. penduduk sipil.”Selain itu, Milley memperkirakan perubahan radikal dalam teknologi militer dalam beberapa dekade mendatang yang serupa dengan penggantian senapan dengan senapan, dan senapan dengan senapan mesin. Di antara perangkat keras yang mendominasi medan perang masa depan adalah "tank robot dan kapal serta pesawat terbang," menurut sang jenderal.Dia juga mencatat bahwa keunggulan teknologi tidak lagi menguntungkan Amerika.“Apa yang dulunya provinsi eksklusif militer Amerika Serikat sekarang tersedia untuk sebagian besar negara bangsa dengan uang untuk mendapatkannya,” Milley memperingatkan. Dia juga menunjukkan bahwa pengembangan kecerdasan buatan berarti bahwa “kelebihan apa pun yang dinikmati Amerika Serikat secara militer selama 70 tahun terakhir akan ditutup dengan cepat,” dengan Washington telah “ditantang dalam setiap domain peperangan di ruang angkasa dan dunia maya, udara maritim dan , tentu saja, tanah.”Milley meminta militer AS untuk adaptif dan tangguh sambil mempertahankan “karakter luar biasa di bawah tekanan intens pertempuran darat.”Ini bukan pertama kalinya Milley membuat penilaian seperti itu. Pada awal April, dia mengatakan kepada anggota parlemen AS bahwa “potensi konflik internasional yang signifikan meningkat, bukan menurun.” Dia juga menggambarkan serangan Rusia di Ukraina sebagai “ancaman untuk merusak tidak hanya perdamaian dan stabilitas Eropa tetapi juga perdamaian dan stabilitas global yang orang tua saya dan generasi Amerika perjuangkan dengan keras untuk dipertahankan.”China juga disebutkan dalam pidato sang jenderal saat itu.Dia, bersama dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, berargumen di hadapan Komite Angkatan Bersenjata AS bahwa ancaman yang dirasakan ini membenarkan anggaran $773 miliar yang diminta oleh Departemen Pertahanan AS untuk tahun fiskal berikutnya.[IT/r]