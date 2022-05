Biden: AS akan Campur Tangan dengan Militer untuk Membela Taiwan

Islam Times - Presiden Joe Biden menyatakan AS akan menggelar intervensi militer jika China menyerang Taiwan, mengatakan beban untuk melindungi Taiwan "bahkan lebih kuat" setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Biden, dalam konferensi pers di Tokyo pada hari Senin, mengatakan "ya" ketika ditanya apakah dia bersedia terlibat secara militer untuk membela Taiwan jika China menyerbu.“Itu komitmen yang kami buat,” tambahnya seperti dilaporkan ABC News.AS secara tradisional telah menghindari membuat jaminan keamanan eksplisit seperti itu ke Taiwan. Undang-undang Hubungan tahun 1997, yang mengatur hubungan AS dengan pulau itu, tidak mengharuskan AS turun tangan secara militer untuk membela Taiwan jika China menyerang, tetapi memastikan Taiwan memiliki sumber daya untuk mempertahankan diri dan mencegah perubahan status sepihak di Taiwan oleh Beijing.Komentar Biden mendapat tanggapan tajam dari China daratan, yang mengklaim Taiwan sebagai provinsi nakal.Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menyatakan "ketidakpuasan kuat dan penentangan tegas" terhadap komentar Biden."China tidak memiliki ruang untuk kompromi atau konsesi pada masalah yang melibatkan kepentingan inti China seperti kedaulatan dan integritas teritorial," katanya.Wang Wenbin menambahkan, "China akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan keamanannya, dan kami akan melakukan apa yang kami katakan."Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan komentar Biden tidak mencerminkan perubahan kebijakan.Berbicara bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Biden mengatakan upaya apa pun oleh China untuk menggunakan kekuatan melawan Taiwan “tidak tepat,” menambahkan bahwa itu “akan membuat dislokasi seluruh wilayah dan menjadi tindakan lain yang serupa dengan apa yang terjadi di Ukraina.”“Mereka sudah menggoda bahaya sekarang dengan terbang begitu dekat dan semua manuver yang dilakukan,” kata Biden tentang China.Di bawah kebijakan "Satu China", AS mengakui Beijing sebagai pemerintah China dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Namun mempertahankan kontak tidak resmi termasuk kedutaan de facto di Taipei dan memasok peralatan militer untuk pertahanan pulau itu.Biden mengatakan itu adalah “harapannya” bahwa China tidak akan mencoba merebut Taiwan dengan paksa, tapi dia mengatakan bahwa penilaian itu “tergantung pada seberapa kuat dunia menjelaskan bahwa tindakan semacam itu akan menghasilkan penolakan jangka panjang oleh masyarakat lainnya.”Dia menambahkan bahwa menghalangi China untuk menyerang Taiwan adalah salah satu alasan mengapa penting Presiden Rusia Vladimir Putin "membayar harga yang mahal untuk kebiadabannya di Ukraina," jangan sampai China dan negara-negara lain berpikir bahwa tindakan seperti itu dapat diterima.Khawatir eskalasi dengan Rusia yang bersenjata nuklir, Biden dengan cepat mengesampingkan menempatkan pasukan AS ke dalam konflik langsung dengan Rusia, tetapi dia telah mengirim miliaran dolar bantuan militer AS untuk Ukraina agar melawan Rusia lebih keras dari yang diperkirakan.Taipei segera mendukung pernyataan Biden, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Joanne Ou mengungkapkan “sambutan yang tulus dan terima kasih” atas komentar tersebut.“Tantangan yang ditimbulkan oleh China terhadap keamanan Selat Taiwan telah menarik perhatian besar masyarakat internasional,” kata Ou. “Taiwan akan terus meningkatkan kemampuan bela diri, dan memperdalam kerja sama dengan Amerika Serikat dan Jepang serta negara-negara lain yang berpikiran sama untuk bersama-sama mempertahankan keamanan Selat Taiwan dan tatanan internasional berbasis aturan, sambil mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.”Komentar Biden itu datang tepat sebelum dia secara resmi meluncurkan pakta perdagangan Indo-Pasifik yang telah lama dinanti-nantikan, yang mengecualikan Taiwan.Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengkonfirmasi pada hari Minggu bahwa Taiwan tidak termasuk di antara pemerintah yang mendaftar untuk Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, yang memungkinkan AS bekerja lebih erat dengan ekonomi utama Asia dalam isu-isu seperti rantai pasokan, perdagangan digital, energi bersih dan antikorupsi.Masuknya Taiwan akan membuat China kesal.Sullivan mengatakan AS ingin memperdalam kemitraan ekonominya dengan Taiwan secara langsung.[IT/AR]