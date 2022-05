Mantan Bos MI6: Putin akan 'Pergi' pada Akhir Tahun Ini

Vladimir Putin (The Week).

Islam Times - Presiden Rusia Vladimir Putin bisa henkang dari kekuasaan dan berada di fasilitas medis jangka panjang tahun depan, kata seorang mantan bos MI6.

Sir Richard Dearlove, kepala dinas Intelijen Rahasia Inggris antara 1999 dan 2004, membuat prediksi di podcast One Decision di tengah desas-desus yang beredar tentang kondisi kesehatan kepala negara berusia 69 tahun yang memburuk dengan cepat.“Saya benar-benar akan menanggung resiko. Saya pikir dia akan pergi pada tahun 2023,” kata Sir Richard, salah satu pembawa acara podcast seperti dilaporkan The Independent. "Mungkin ke sanatorium, dari mana dia tidak akan muncul sebagai pemimpin Rusia."Dia menambahkan bahwa sekretaris dewan keamanan, Nikolai Patrushev mungkin mengambil alih kendali setelah kepergian Putin.“Jika tesis saya terpenuhi dan Putin benar-benar menghilang ke sanatorium, saya pikir dia [Nikolai] kemungkinan akan menggantikannya...Dan tentu saja stand-in skenario ini mungkin menjadi permanen. Maksud saya, Anda tahu tidak ada suksesi dalam kepemimpinan Rusia. Mereka tentu saja tidak merencanakan suksesi.”Mantan kepala intelijen itu juga memperkirakan Rusia mungkin "pecah" selama 12 hingga 18 bulan ke depan karena sanksi yang dijatuhkan oleh Barat.Komentarnya muncul di tengah meningkatnya spekulasi tentang kesehatan Putin dan desas-desus bahwa dia menderita kanker.Mantan pejabat intelijen Inggris lainnya, Christopher Steele, membuat komentar serupa pekan lalu, mengatakan pemimpin Rusia meninggalkan pertemuan untuk perawatan medis."Rapat Dewan Keamanan yang tampaknya berlangsung selama satu jam penuh sebenarnya dipecah menjadi beberapa bagian," Mr Steele, yang menulis berkas tentang dugaan campur tangan Donald Trump dan Moskow dalam pemilu AS 2016. "Dia terus-menerus ditemani di sekitar tempat itu oleh tim dokter.”Sebelumnya, seorang oligarki yang dekat dengan Putin dilaporkan mengatakan bahwa dia "sangat sakit karena kanker darah."Oligarki Rusia yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan dalam rekaman bahwa Putin menjalani operasi di punggung terkait kanker darahnya sesaat sebelum memerintahkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, menurut majalah New Lines yang berbasis di AS.Kekhawatiran atas kesehatan Putin telah meningkat setelah video yang beredar di media sosial menunjukkan dia "gemetar tak terkendali".Pada bulan April, Putin terlihat memegangi meja untuk keseluruhan klip video 12 menit dari pertemuannya dengan menteri pertahanannya.Baru-baru ini, rekaman video Putin dari pertemuan dengan rekan Tajikistannya Emomali Rahmon menunjukkan pemimpin Rusia itu gelisah dan memutar kakinya.Awal pekan lalu, sutradara film AS Olive Stone mengklaim di podcast Lex Fridman bahwa Putin menderita kanker darah sekitar waktu ketika pembuat film mewawancarainya antara 2015 dan 2017."Ingat ini, Tuan Putin menderita kanker ini," kata Stone.[IT/AR]