AS Siap Menggunakan Kekuatan untuk Membela Taiwan  

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mengindikasikan pada hari Senin (23/5) bahwa Washington bersedia menggunakan kekuatan militer untuk membela Taiwan jika perlu. Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo, dia mengatakan AS melihat gagasan China "masuk" dengan pasukannya sebagai hal yang tidak dapat diterima.

Ketika ditanya apakah AS akan terlibat langsung dalam konflik antara China dan Taiwan, termasuk melalui penggunaan kekuatan militer, Biden mengatakan "Ya," menambahkan bahwa "ini adalah komitmen yang kami buat." Pemimpin AS sebelumnya mengatakan Washington menghormati kebijakan 'Satu China', yang mengakui bahwa hanya ada satu China yang dipimpin oleh Beijing.Biden, bagaimanapun, menyatakan bahwa China tidak memiliki “yurisdiksi untuk masuk dan menggunakan kekuatan untuk mengambil alih Taiwan.” Gagasan bahwa negara kepulauan “dapat diambil dengan paksa tidaklah tepat. Itu akan membuat seluruh wilayah terkilir,” tambah presiden AS.Pemimpin AS itu melakukan tur resmi pertamanya di Asia. Ini juga pertama kalinya dalam abad ini bahwa perjalanan seperti itu tidak termasuk kunjungan ke Cina. Menurut outlet berita Nikkei Asia, menghalangi China telah menjadi salah satu topik utama dalam pembicaraan antara Biden dan Kishida. Presiden AS didampingi oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, Perwakilan Dagang AS Katherine Tai, Duta Besar AS untuk Jepang Rahm Emanuel, dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan selama pembicaraan.Biden juga dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Jepang, India dan Australia pada hari Selasa (24/5) selama apa yang disebut KTT Dialog Keamanan Segiempat (Quad). Presiden AS juga diperkirakan akan meluncurkan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik pada hari Senin. Pakta perdagangan ini dirancang untuk memperdalam kerja sama Amerika dengan negara-negara di kawasan di bidang rantai pasokan, perdagangan digital, energi bersih, dan perang melawan korupsi.Pakta tersebut pada akhirnya dapat melibatkan hingga 12 negara selain AS, termasuk Australia, Brunei, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Taiwan tidak akan menjadi bagian dari itu, Sullivan mengkonfirmasi pada hari Minggu.“Kami ingin memperdalam kemitraan ekonomi kami dengan Taiwan, termasuk dalam masalah teknologi tinggi, termasuk pasokan semikonduktor,” katanya. “Tapi kami mengejar itu dalam contoh pertama secara bilateral.”Taiwan baru-baru ini menuduh China berulang kali melanggar zona pertahanannya. Pada awal Mei, negara kepulauan itu melaporkan bahwa pembom berkemampuan nuklir China memasuki zona tersebut. Taiwan secara de facto memiliki pemerintahan sendiri sejak 1949, ketika sisa-sisa pemerintah nasionalis meninggalkan daratan setelah kekalahan mereka dalam perang saudara, tetapi tidak pernah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari China. Beijing menganggap pihak berwenang Taiwan sebagai separatis, bersikeras bahwa pulau itu adalah bagian tak terpisahkan dari China.Beijing secara teratur melenturkan otot militernya di dekat pulau itu, mendengungkannya dengan unit-unit pesawat besar dan mengirim kapal perang. Taiwan juga telah menjadi sumber gesekan konstan antara China dan AS. Amerika tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taipei tetapi menikmati kerjasama militer yang erat dengan pulau itu. Washington juga telah lama menyatakan komitmennya untuk melindungi “kemerdekaan” Taiwan.[IT/r]