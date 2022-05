China Melakukan Latihan Militer Di Sekitar Taiwan untuk Memperingatkan AS

IslamTimes - China mengatakan latihan militernya baru-baru ini di sekitar China Taipei adalah "peringatan serius" untuk interaksi antara Amerika Serikat dan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu, karena ketegangan terus meningkat antara Beijing dan Washington.

Militer China membuat pernyataan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (25/5), sehari setelah China dan Rusia melakukan latihan militer pertama mereka sejak Moskow meluncurkan operasi militernya di Ukraina Timur, di tengah kunjungan Presiden AS Joe Biden ke wilayah tersebut.Patroli udara strategis bersama China-Rusia tidak menargetkan pada pihak ketiga, kata militer.Pada hari Selasa (24/5), pembom berkemampuan nuklir China dan Rusia melakukan penerbangan bersama di atas Laut Jepang, Laut China Timur, dan Pasifik Barat, dengan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengutuk latihan militer itu sebagai "provokatif" dan "tidak dapat diterima."Latihan tersebut dilakukan saat Jepang menjadi tuan rumah bagi para pemimpin kelompok Dialog Keamanan Segiempat (Quad) dari negara-negara yang mencakup Biden dan para pemimpin Australia, Jepang, dan India.Quad – sebuah kelompok informal yang dipimpin oleh Washington – dibentuk sebagian untuk melawan kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik.Latihan militer bersama itu dilakukan sehari setelah Biden mengatakan pada konferensi pers dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bahwa ia akan bersedia menggunakan kekuatan untuk membela China Taipei secara militer jika Beijing menginvasi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.Menanggapi ancaman Biden, juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa Beijing siap membela kepentingan nasionalnya atas Taipei.Namun, Biden kemudian mengatakan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan tidak berubah, menekankan bahwa Washington masih mematuhi kebijakan "ambiguitas strategis" terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.Gedung Putih juga kemudian mengklarifikasi bahwa ini berarti memberikan senjata pertahanan ke Taiwan.China memiliki kedaulatan atas China Taipei, dan di bawah kebijakan “Satu China”, hampir semua negara di dunia mengakui kedaulatan itu. AS, juga, mengakui kedaulatan China atas pulau itu, tetapi telah lama merayu Taipei untuk menentang Beijing.Amerika Serikat, yang mendukung presiden separatis Taipei, juga terus menjual senjata ke pulau itu yang melanggar kebijakannya sendiri.'Pernyataan Biden tentang Taiwan dapat memicu Perang Dunia III'Sementara itu, surat kabar Inggris The Telegraph telah melaporkan bahwa pernyataan kontroversial Biden atas Taiwan dapat menyebabkan Perang Dunia III.Lebih lanjut dikatakan bahwa Biden telah membuat kesalahan besar selama kunjungan presiden pertamanya ke wilayah tersebut dengan janji untuk membela Taiwan dari tindakan militer apa pun oleh China.Mengikuti kata-kata Biden, Departemen Luar Negeri terpaksa menjelaskan kepada seluruh dunia bahwa arah kebijakan luar negeri Washington tidak berubah, tetapi kekacauan yang ditaburkan oleh presiden AS jauh lebih berbahaya, kata surat kabar itu.Ketegangan antara China Taipei dan China telah mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade. China telah menerbangkan jet tempur di dekat China Taipei sementara AS dilaporkan telah mengerahkan pasukan di wilayah itu selama setahun terakhir untuk tujuan pelatihan.Hubungan AS-China semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir, dengan dua ekonomi terbesar dunia bentrok karena berbagai masalah, termasuk perdagangan, China Taipei, Hong Kong, kegiatan militer di Laut China Selatan, dan asal-usul virus corona.[IT/r]