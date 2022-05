Blinken Menyerukan Persaingan Ketat dengan China, Tapi Mengatakan AS Tidak Mencari 'Perang Dingin'

US Secretary of State Antony Blinken

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah menyerukan persaingan yang ketat dengan musuh bebuyutan China untuk melestarikan tatanan global yang ada, tetapi segera menambahkan bahwa Washington tidak mencari “Perang Dingin.”

Dalam pidatonya di Universitas George Washington, diplomat AS itu menguraikan pendekatan pemerintahan Biden sebagai “investasi, sejajarkan, bersaing”, menjuluki Beijing sebagai “tantangan jangka panjang paling serius bagi tatanan internasional”, meskipun baru-baru ini fokus pada perang di Ukraina.“China adalah satu-satunya negara dengan niat untuk membentuk kembali tatanan internasional – dan, semakin, membentuk kekuatan ekonomi, diplomatik, militer dan teknologi,” kata Blinken.Dia menekankan bahwa China tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Biden meskipun ada dukungan dan bantuan yang diberikan AS kepada Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia.“Bahkan ketika perang Presiden Putin berlanjut, kami akan tetap fokus pada tantangan jangka panjang paling serius bagi tatanan internasional – dan itu diajukan oleh Republik Rakyat China,” kata diplomat tinggi AS itu.Dia buru-buru menambahkan bahwa ada konsensus yang berkembang bahwa negara-negara lain tidak dapat mengubah lintasan China, yang dikatakan di bawah Presiden Xi Jinping menjadi “lebih represif di dalam negeri, lebih agresif di luar negeri.”“Ada konvergensi yang berkembang tentang perlunya mendekati hubungan dengan Beijing dengan lebih realisme,” Blinken menekankan. “Jika diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi kekhawatiran yang kami dan banyak negara lain telah suarakan, kami akan merespons secara positif.”Dengan tingkat kehati-hatian, bagaimanapun, dia mencatat bahwa AS tidak mencari bentrokan politik dengan China.“Kami tidak mencari konflik atau Perang Dingin baru. Sebaliknya, kami bertekad untuk menghindari keduanya,” katanya.“Kami tidak berusaha untuk memblokir China dari perannya sebagai kekuatan utama, atau untuk menghentikan China – atau negara lain dalam hal ini – dari menumbuhkan ekonomi mereka atau memajukan kepentingan rakyat mereka.”Dia mengatakan AS siap untuk memperkuat diplomasi dan meningkatkan komunikasi dengan China “di berbagai masalah,” dan siap untuk bekerja sama dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama seperti perubahan iklim dan Covid-19, dengan mencatat bahwa “bahkan ketika kami berinvestasi, menyelaraskan dan bersaing, atau bersama-sama dengan Beijing, di mana kepentingan kita bersatu.”“Kita tidak bisa membiarkan ketidaksepakatan yang memecah belah kita menghentikan kita untuk bergerak maju pada prioritas yang menuntut kita bekerja sama untuk kebaikan rakyat kita dan untuk kebaikan dunia,” katanya.Blinken mengakui bahwa "ini adalah momen yang dibebankan bagi dunia" dan menyerukan "diplomasi".“Begitulah cara kami memperjelas keprihatinan kami yang mendalam, lebih memahami perspektif masing-masing, dan tidak ragu tentang niat satu sama lain,” tegasnya.“Kami siap untuk meningkatkan komunikasi langsung kami dengan Beijing di berbagai masalah. Dan kami berharap itu bisa terjadi,” sambungnya.China akan mengadakan latihan angkatan laut baru di Laut China SelatanPernyataannya muncul di tengah laporan bahwa China akan mengadakan latihan angkatan laut baru pada hari Sabtu (28/5) di Laut China Selatan, kata otoritas maritim negara itu.Latihan itu, yang direncanakan berlangsung di laut kurang dari 25 kilometer (15,5 mil) di lepas pantai provinsi Hainan, China selatan, dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan itu dan kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Asia."Latihan militer akan diadakan dan masuk dilarang," kata Administrasi Keselamatan Maritim dalam sebuah pernyataan Kamis, memperingatkan bahwa area seluas sekitar 100 kilometer persegi akan ditutup untuk lalu lintas laut selama lima jam.[IT/r]