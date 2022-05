IRGC Menyita Dua Kapal Tanker Yunani di Teluk Persia

Islam Times - Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran pada hari Jumat menangkap dua kapal tanker minyak Yunani di Teluk Persia karena pelanggaran, beberapa hari setelah sebuah kapal tanker minyak Iran ditangkap oleh Yunani di perairan teritorialnya diikuti dengan pengiriman minyak tanker tersebut ke AS.

“Angkatan Laut IRGC hari ini menangkap dua kapal tanker minyak Yunani karena pelanggaran yang mereka lakukan di perairan biru Teluk Persia,” kata IRGC dalam sebuah pernyataan seperti dilaporkan Press TV.Sebelumnya pada hari itu, Nour News yang berafiliasi dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) melaporkan bahwa Iran akan mengambil "tindakan hukuman" terhadap Yunani atas penyitaan kapal tanker itu. Nour News tidak menjelaskan tindakan apa yang akan diambil.Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran (PMO) mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu, menggambarkan penyitaan AS atas kargo minyak Iran dari kapal yang dioperasikan Rusia di perairan teritorial Yunani sebagai "tindakan pembajakan" yang "melanggar standar internasional".PMO mengatakan kapal itu telah ditahan oleh pemerintah Yunani di pantai negara itu, dan kargo di atas kapal itu disita atas perintah pengadilan dan berkoordinasi dengan pemerintah AS.Pada hari Kamis, Reuters mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Departemen Kehakiman AS telah menyita 700.000 barel kargo minyak Iran yang disita bulan lalu di pulau Evia, Yunani selatan, di atas kapal yang dioperasikan Rusia.Sementara itu, Armada ke-5 Angkatan Laut AS yang berbasis di Timur Tengah mengatakan sedang "mencari" laporan bahwa Iran telah menyita dua kapal tanker minyak Yunani.Cmdr. Timothy Hawkins dari Armada ke-5 mengatakan kepada The Associated Press bahwa Angkatan Laut terus menyelidiki, tanpa menjelaskan lebih lanjut.Sebuah laporan oleh Lloyd's List Intelligence mengatakan bahwa dalam dua operasi yang tampaknya serupa, Suezmaxes Delta Poseidon dan Prudent Warrior, keduanya di bawah bendera Yunani, ditangkap oleh pasukan Iran pada Jumat sore.Data pelacakan kapal dari Lloyd's List Intelligence menunjukkan sinyal AIS terakhir yang direkam oleh Delta Poseidon dan Prudent Warrior pada Jumat (27 Mei 2022).Juga pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Iran memanggil kuasa usaha Swiss, yang mewakili kepentingan Washington di Teheran, untuk memprotes penyitaan AS atas kargo minyak Iran.Kementerian juga pada hari Rabu memanggil kuasa usaha Yunani untuk memprotes langkah tersebut.Athena mengumumkan pada hari Jumat bahwa helikopter angkatan laut Iran telah mendaratkan orang-orang bersenjata di dua kapal tanker pada hari sebelumnya.Salah satunya, Delta Poseidon, sedang berlayar di perairan internasional pada saat itu, kata Kementerian Luar Negeri Yunani, menambahkan bahwa kapal tanker kedua berada di dekat pantai Iran ketika ditangkap.Kementerian itu juga mengatakan sembilan orang Yunani termasuk di antara awak kedua kapal, tetapi tidak memberikan sejumlah pelaut lain di dalamnya.Athena telah memberi tahu Uni Eropa dan Organisasi Maritim Internasional tentang insiden tersebut, tambahnya.Menurut Lloyd's List Intelligence, tujuan Delta Poseidon adalah Agioi Theodoroi, dekat Corinth, dan muatannya diketahui untuk kilang Minyak Motor yang berlokasi di sana.[IT/AR]