Anggota Staf Harvard Mendukung Gerakan BDS, Kampanye Mahasiswa untuk Menentang Apartheid Israel

IslamTimes - Sejumlah anggota fakultas Universitas Harvard telah mendukung gerakan anti-Israel Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) serta kampanye mahasiswa yang bertujuan menentang kebijakan apartheid rezim Zionis Israel.

Staf fakultas yang berjumlah 49 orang memberikan restu mereka kepada BDS anti-Zionis Israel—yang berupaya memberikan sanksi kepada semua produk Zionis Israel yang dibuat di tanah Palestina yang diduduki dan permukiman Zionis Israel—dan tawaran anti-apartheid melalui surat terbuka, Wafa resmi Palestina kantor berita melaporkan pada hari Sabtu (28/5).“Kekerasan negara Zionis Israel telah menghancurkan kehidupan Palestina melalui kombinasi peperangan, pencurian teritorial, dan pemindahan dengan kekerasan,” bunyi surat itu, menambahkan, “Dukungan keuangan, militer, dan politik AS yang tak tergoyahkan telah memicu dominasi dan penindasan sistemik terhadap Palestina.”“Pada tahun 2018, supremasi Yahudi di Zionis Israel diberikan sanksi hukum melalui Undang-Undang Dasar Negara-Bangsa Yahudi, yang menjadikan hak penentuan nasib sendiri nasional di Israel unik untuk orang-orang Yahudi dan mendefinisikan pemukiman Yahudi sebagai nilai nasional,” kata yang bertanda tangan di bawah ini. .Apa yang disebut undang-undang itu disahkan dengan pemungutan suara 62-55 setelah perdebatan panjang dan penuh badai tahun itu, memprioritaskan nilai-nilai “Yahudi” daripada nilai-nilai demokrasi di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Dia mendeklarasikan kota suci al-Quds yang diduduki sebagai “ibu kota” rezim Zionis Israel, mengizinkan komunitas khusus Yahudi, menetapkan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi, dan menurunkan bahasa Arab dari bahasa resmi menjadi bahasa dengan “status khusus.”Surat itu melanjutkan untuk menggemakan berbagai laporan oleh organisasi hak asasi manusia terkemuka yang telah mendokumentasikan pelanggaran hak yang meluas terhadap warga Palestina dan sistem segregasi dan diskriminasi yang dilembagakan terhadap mereka, yang merupakan sistem apartheid.“Konteks yang lebih besar dari meningkatnya kekerasan etno-nasionalis inilah yang dibahas oleh Komite Solidaritas Palestina Universitas Harvard dalam acara Pekan Apartheid Zionis Israel. Itu juga konteks yang mendorong The Harvard Crimson untuk menerbitkan editorial 29 April untuk mendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi serta pembebasan Palestina,” kata para penandatangan.Surat itu juga mengecam pertahanan kronis Amerika Serikat terhadap rezim Zionis Israel, yang telah membuat Washington mengucurkan miliaran dolar dalam bantuan militer untuk Tel Aviv setiap tahun, dan melindungi rezim pendudukan terhadap resolusi kecaman back-to-back di PBB.“Dukungan keuangan, militer, dan politik AS yang tak tergoyahkan telah memicu dominasi dan penindasan sistemik terhadap Palestina,” kata anggota fakultas Universitas Harvard.[IT/r]