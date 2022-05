Laporan: Israel Pertimbangkan Transfer Pulau-pulau Mesir ke Arab Saudi

IslamTimes - Zionis Israel dilaporkan sedang mempertimbangkan permintaan Saudi untuk mengubah status internasional dua pulau yang disengketakan di Laut Merah, sebuah langkah yang diharapkan dapat meletakkan dasar bagi normalisasi hubungan antara Riyadh dan rezim pendudukan.

Permintaan itu melibatkan finalisasi transfer Tiran dan Sanafir, dua pulau strategis di Laut Merah, dari Mesir ke kedaulatan Saudi, menurut harian terkemuka Zionis Israel Haaretz yang mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya yang melaporkan perkembangan tersebut pada hari Minggu (29/5).Pejabat Saudi dan Mesir mengatakan Riyadh, pada tahun 1950, memberi Mesir kendali atas Tiran dan Sanafir, dua pulau yang terletak di ujung selatan Teluk Aqaba di Laut Merah.Di bawah perjanjian damai Israel-Mesir 1979, kedua pulau itu harus menjadi zona demiliterisasi dan memiliki kekuatan pengamat multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat.Terlepas dari protes publik di Mesir, sebuah kesepakatan telah disetujui oleh parlemen Mesir pada Juni 2017 dan Mahkamah Agung negara itu pada Maret 2018 untuk mentransfer kedaulatan kembali ke Arab Saudi. Itu juga membutuhkan persetujuan Zionis Israel karena ketentuan perjanjian damai Zionis Israel-Mesir 1979.Rezim Tel Aviv memberikan persetujuan diam-diam, sambil menunggu kesepakatan Mesir-Saudi untuk mengizinkan pengamat multinasional yang dipimpin AS untuk melanjutkan pengawasan mereka terhadap pulau-pulau itu sambil memastikan kebebasan navigasi untuk kapal-kapal dalam perjalanan ke kota pelabuhan Israel, Eilat. Kesepakatan itu telah macet selama empat tahun terakhir karena masalah status akhir tetap belum terselesaikan.Situs web berita Axios melaporkan pekan lalu bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden diam-diam menengahi negosiasi antara Arab Saudi, Mesir, dan Zionis Israel untuk menyelesaikan kesepakatan pemindahan pulau-pulau itu.Sumber tersebut mengatakan kepada Axios bahwa perjanjian tersebut belum selesai dan negosiasi sensitif sedang berlangsung, menambahkan bahwa Gedung Putih, bagaimanapun, ingin kesepakatan dicapai sebelum perjalanan Biden yang akan datang ke Timur Tengah pada akhir Juni, yang dapat mencakup penghentian. di Arab Saudi.Israel dan Arab Saudi telah bertahun-tahun melakukan pembicaraan rahasia tentang hubungan diplomatik, keamanan dan bisnis, dengan pejabat senior Zionis Israel, terutama yang terkait dengan masalah pertahanan, mengunjungi kerajaan dari waktu ke waktu.Saluran 12 Zionis Israel melaporkan pada hari Jumat bahwa seorang pejabat senior Israel telah mengunjungi Arab Saudi baru-baru ini di tengah spekulasi yang berkembang bahwa kedua belah pihak sedang mempersiapkan langkah-langkah kecil menuju normalisasi hubungan.Jaringan tersebut, tanpa mengutip sumber, mengatakan pejabat itu disambut hangat di istana Riyadh untuk pembicaraan tentang berbagai aspek keamanan dan koordinasi lainnya.Harian Yedioth Ahronoth juga melaporkan pertemuan antara tokoh dari kedua belah pihak, tanpa memberikan informasi lebih lanjut.Riyadh mengatakan tidak akan menormalkan hubungan dengan Tel Aviv di luar kerangka Inisiatif Perdamaian Arab 2002, yang menyerukan pembentukan negara Palestina.Empat negara Arab – UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko – setuju untuk menormalkan hubungan dengan Israel di bawah perjanjian yang ditengahi AS pada tahun 2020, ketika Trump menjabat.Palestina mengecam persahabatan antara rezim Israel dan regional sebagai tikaman di punggung mereka dan pengkhianatan terhadap tujuan mereka.[IT/r]